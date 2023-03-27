Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, adaylık başvurusunu yaptı

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Genel Başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Onursal Adıgüzel ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke aday adaylığı başvurusu yapmadı.

FOGGO ADAYLIK BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında yer aldı. Foggo, son dönemde CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yakın çalışıyor.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

CHP'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesi için kurulan 8 kişilik komisyon çalışmalarını sürdürüyor. MYK üyelerinden oluşan komisyon; aday adayları ile mülakat yaparak dosyaları inceleyecek.

Sonuç, rapor olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine sunulacak. Milletvekili listelerinin son şekli de o rapora göre verilecek.