CHP PM bugün toplanıyor: Adaylar açıklanacak

CHP PM, bugün toplanıyor. Parti kaynaklarına göre bu toplantılarda en yüksek sayıda adayın açıklanması hedefleniyor.

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CHP PM bugün toplanıyor: Adaylar açıklanacak

CHP'de yerel seçim hazırlıkları sürüyor. İzmir ile ilgili nihai karar için Şubat ayına işaret ediliyor. Parti Meclisi toplantısında Antalya ve Muğla adaylarının netleşmesi bekleniyor.

Parti Genel Merkezi'nde pek çok adayın belirleneceği iki toplantı gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce Merkez Yönetim Kurulu'na ardından Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

Parti Meclisi'nde 300'den fazla belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor.

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