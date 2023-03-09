Kılıçdaroğlu HDP kararını açıkladı: Yavaş ve İmamoğlu hakkında net konuştu

CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “HDP’ye gidecek misiniz” sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu ayrıca, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Kılıçdaroğlu HDP kararını açıkladı: Yavaş ve İmamoğlu hakkında net konuştu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı oymasından sonra HDP’yle ilgili bir tartışma başladı.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, “Kılıçdaroğlu’nun bizi ziyaret etmesini de bekliyoruz” açıklaması yaptı. Bu konu İYİ Parti lideri Meral Akşener’e de soruldu. Akşener de Kılıçdaroğlu için “Tabii HDP’ye ziyaret edebilir ama masaya getiremez” yanıtını verdi.

“HDP’YE GİDECEK MİSİNİZ?”

CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşen Halk TV yazarı Fikret Bila,  HDP’yle ilgili tartışmayı anımsatarak “HDP’ye gidecek misiniz” sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu’nun yanıtı, “Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis’te HDP’li Başkan Vekili’nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP’li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek” oldu.

Kılıçdaroğlu, ortak adaylık çalışmaları nedeniyle deprem bölgesinde yaşanan felaketi unutmadıklarını da vurguladı.

Deprem bölgesine gideceğini de ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizim önceliğimiz deprem felaketidir. Önümüzdeki Salı günü deprem bölgesiyle ilgili olarak yaraları nasıl saracağımıza, depremzedelerin sorunlarını nasıl çözeceğimize ilişkin projemizi kamuoyuna açıklayacağız. Zaten belediyelerimiz, milletvekillerimiz hep deprem bölgesindeler. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için büyük çaba harcıyorlar. Bu çalışmalara da ara vermeden devam edeceğiz."

İMAMOĞLU VE YAVAŞ

Kılıçdaroğlu İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması konusundaki soruyu da şöyle yanıtladı:

“Sayın İmamoğlu da Sayın Yavaş da çok değerli iki arkadaşımız. Çok başarılı iki belediye başkanımız. Sadece belediye başkanı oldukları illerde değil Türkiye’nin neresinde bir sorun olsa hemen o sorunu da çözmek üzere yardıma koşan iki belediye başkanımız. Seçimden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacakları tarihe kadar belediye başkanlıklarından ayrılmaları gerekmiyor. Böyle bir hukuki zorunluluk yok. Bu nedenle seçime kadar kampanya boyunca da birlikte çalışacağız. Hiçbir sorun yok.”

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