CHP lideri Özgür Özel: Erdoğan'la yüz yüze bir görüşmemiz olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı.

Özel, "Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan ile yüz yüze bir görüşmemiz olacak" dedi.

ERDOĞAN KAPIYI AÇIK BIRAKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen gün yaptığı açıklamada, CHP lideri Özel’le olası bir görüşmeye açık kapı bırakmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın mensubunun "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?" sorusuna verdiği yanıtta "CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.