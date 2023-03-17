Cemaatler ve AKP'nin seçim ittifakı: Menzil'in arkası gelecek mi?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Menzil’den sonra sıradaki cemaat” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin bugünkü yazısında, devlet kadrolarında yuvalanan ve iktidar tarafından desteklenen cemaatlerin seçim kararlarına dikkat çekti.

Menzil cemaatinin Cumhur İttifakı’nı destekleyen açıklamasıyla AKP’nin seçim politikasındaki ifadelerin benzerliğine vurgu yapan Erkin, “Şimdi sırada İsmailağa, Erenköy, İskenderpaşa tarikat-cemaatlerinin açıklamaları bekleniyor” dedi.

Erkin’in yazısında öne çıkanlar şöyle:

Açıklamanın bütününe baktığımızda, Cumhur İttifakı'nın uzun zamandır kullandığı argümanların dile getirildiği dikkat çekti. Örneğin… “Koronavirüs pandemisi, Rusya – Ukrayna Savaşı ve küresel enflasyonist ekonomik koşulların ülkemizdeki olumsuz etkileri…” Örneğin… “İstikrar, afetin yaralarının sarılması vs…”

Bu çizgi, Erdoğan'ın seçim sloganıyla da örtüşüyor: “Türkiye'nin yeniden inşası.” Seçimde “siyaset” yapmayın, “yaraları saracağız” vurgusu da Menzil'in açıklamasıyla örtüşenler arasında! Ne demişti Cumhurbaşkanı seçim kararını imzaladığı gün: “Bir kez daha altını çizerek söylüyorum; Türkiye 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkımları ortadan tamamen kaldırmadan geleceğine güvenle bakamaz. Seçime katılan cumhurbaşkanı adayları, ittifaklar ve siyaset partileri olarak attığımız her adımda bu hakikate bağlı kalmalıyız. 14 Mayıs süreci kısır siyaset çekişmelerinin mecrası haline dönüştürülürse bunu başaramayız. Önce depremzede vatandaşlarımız sonra 85 milyonun vebaline gireriz. ‘Türkiye için hemen şimdi' diyerek 14 Mayıs'ı 6 Şubat izlerini silecek hayırlı bir yarışa davet ediyoruz. Tüm partilerden bu samimi çağrımıza yanıt bekliyoruz.”(10 Mart 2023) Bu noktada gördük ki, iktidar yüzde 50+1'in gerçekleşmesi için “muhafazakar-cemaat” çizgisinin altını yeniden çiziyor.

Bir noktayı daha vurgulamak gerekiyor: Tarikat ve cemaatler uzun zamandır “siyasette rol almıyoruz” açıklamasını her fırsatta dile getiriyordu. Gördük ki– aslında ben ve benim gibi düşününler siyasetin tam da göbeğinde olduğunu söyledi, yazdı- 2023 seçimleri onlar için de “çok çok çok önemli!” Bir bilgi daha verelim: Depremin yıktığı 13.5 milyonluk coğrafyada ilk günden bu yana “devlet” gibi çalışan tarikat-cemaatlerden en dikkat çekeni de Menzil'di. (Beşir Derneği) Şimdi sırada İsmailağa, Erenköy, İskenderpaşa tarikat-cemaatlerinin açıklamaları bekleniyor.