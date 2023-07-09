Binali Yıldırım kalp krizi mi geçirdi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını ve rutin sağlık kontrollerinin dün tamamlandığını açıkladı.

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Binali Yıldırım kalp krizi mi geçirdi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Eski başbakanlardan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın kalp krizi geçirmesinin ardından anjiyo olduğu iddia edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bakan Koca; "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.

 
 
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