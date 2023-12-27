Başarır'dan Yalçın'ın sinkaflı sözlerine yanıt: Şiddeti meslek edinmiş bir partinin sözcüsü ve genel başkanının söylemlerinden utanç duyuyorum

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de açıklamalarda bulundu.

Ali Mahir Başarır, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik hakaret içeren sözlerine TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.

Başarır şunları söyledi:

"Bütçe maratonu geride kaldı. İki büyük acıyı yaşadık. Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i kürsüde konuşmasını yaparken kaybettik. Yine bütçe görüşmeleri sırasında 12 evladımızı şehit verdik. CHP olarak tepkimizi ortaya koyduk, bir bildiri yayınladık. Ama maalesef şehit cenazesine üzülmek, 'bir daha şehit cenazesi bu ülkeye gelmesin' diye mücadele vermek gibi bir derdi olmayan iktidarı görüyorum.

CHP olarak bu konuda duruşumuz, söylemlerimiz belli. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. İktidara geldiğinde sıfır terör, tam bir sınır güvenliğiyle ülkeyi devralan bu iktidar, maalesef 2023'te 60 evladımızı şehit verdik. Sınır güvenliğimiz diye bir şey kalmadı. Mafya babaları, terör örgütleri ülkemizde cirit atar hale geldi. Bunun sorunlusu kim? Biz, CHP olarak bu güzel vatana şehitlerin gelmesini, annelerin, babaların yüreğinin yanmasını istemiyoruz.

'UTANÇ DUYUYORUM'

İki gündür dün Devlet Bahçeli bugün Semih Yalçın siyasi nezaketi falan bırakıyorum insanların midesini bulandıran açıklamalarda bulunuyor. Sizlere rica ediyorum. Semih Yalçın, Devlet Bahçeli gibi siyasetçiler televizyona çıktığında artı 18'i mutlaka koyun. Çocuklarımız izlemesin. 12 Eylül'den önce ve sonra siyasal şiddeti kendisine meslek, iş edinmiş bir partinin sözcüsünün ve genel başkanının söylediği söylemlerden utanç duyuyorum.

Sayın Bahçeli'ye buradan sormak isterim, CHP Grubu'nu dinleme lüzumunu göstermediniz, dayanamadınız. CHP Grubu konuştuktan dakikalar sonra Genel Kurul'a geldiniz. Bütçe görüşmelerinin sonuna gelmiştik aleyhte konuşma bölümünü ben yapacaktım. Bütçeyi savunan lehte konuşan kişi de HÜDA-PAR'ın Genel Başkanı'ydı. Şunu söyledim, bu bütçeyi savunacak 300 milletvekili var MHP ve AKP'den, başka biri yok dedim. Gafar Okan'ın katili Hizbullah'ı terör örgütü olarak kabul etmeyen bir partinin genel başkanı. Türkiye'de federasyon, federal yapı ve Güneydoğu'nun bölünmesini söyleyen bir partinin genel başkanı. o toprakları 'Kürdistan' diye tarif eden bir genel başkanı. Orada otururken utanmadınız mı Sayın Devlet Bahçeli, üzülmediniz mi?

'BİZ SOKAKTAYIZ SAYIN BAHÇELİ'

Düne kadar AKP'ye ip atan Devlet Bahçeli ve Semih Yalçın arkadaşları bugün HÜDA-PAR ve AKP ile ip atlıyor. Eğer utanacağınız bir durum varsa 2024 bütçesini savunmayı HÜDA-PAR'a bırakan AKP'den utanın. Ben çok utandım. HÜDA-PAR ve AKP'ye bastonluk yapmaktan utanmayan bir MHP, bütçeyle ilgili ve bizimle ilgili konuşma hakkına sahip değildir. Artık yeter. 'Sokağa çıkmayacakmışız'. Biz sokaktayız Sayın Devlet Bahçeli. Sokağa çıkmayacak birisi varsa HÜDA-PAR'ın Genel Başkanı, bu ülkenin bölünebileceğini söylerken orada oturan sizsiniz.

Semih Yalçın, hangi kafayla söyledi bunu bilmiyorum ama artık edep diyorum. Hiç kimse bizi tehdit edemez. Bir milim eğilmeyiz, bir milim geriye gitmeyiz. Lütfen artık herkes kendine gelsin, şehitlerin tabutları üzerinden ellerini çeksin. Şehit cenazesi gelmemesi için mücadele etsin. Şehit cenazesi gelsin de seçim yaklaşıyor camileri provoke edeyim, Manisa'ya bir belediye başkanı adayını yollayım, çelenkleri kırayım, Türkiye'ye mesaj vereyim sandıkları da doldurayım diyen bir zihniyetin Allah belasını versin.

'HER SEÇİMDE AYNI HİKAYE'

Her seçimde aynı hikaye. Seçime yaklaşırken bu ülkede kerpiçsiz sıvasız evlerden şehitler gelecek. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları camilere provakatörleri yollayacak. Aynı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılanlar Manisa'da Genel Başkanımız Özgür Özel'e yapılacak ve böyle seçim kazanacaksınız. O koltuk böyle olacaksa kahretsin, biz öyle bir koltuk istemiyoruz. Şehit, bayrak, vatan... Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün artık siyaset malzemesi yapılmasını istemiyoruz ve bilin ki tek arzumuz artık şehitlerin gelmemesidir. Ama kendi basiretsizliklerinden gelecek olan şehit cenazeleriyle ilgili tekil tepkilerimizi, açıklamalarımızı, endişelerimizi, önerilerimizi yapacağız. Artık bu hukusuzlukta, bu ahlaksızlıkta, bu basiretsizlikte biz AKP Grubu'yla aynı hizada hiçbir metne imza atmayacağız, isteyenler atabilir. Ama Gara saldırısında da 16 evladımız şehit olduğunda aynı gerekçelerlel birileri de imza atmamıştı ve doğru yapmıştı.

'ANAYASA'YA UYUN, DİRENMEYİN'

Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Gerekçeli kararı da mahkemeye yolladı. Buradan bir kez daha sesleniyorum; Can Atalay hakkında kararınız verin. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sesleniyorum; Anayasa'ya uyun, direnmeyin. Anayasa ne emrediyorsa onu yapın. İkinci bir Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ile ilgili yaşanacak bir krizi bu ülkenin hukuk sistemi kaldırmaz. Biz, seçilmiş Hatay Milletvekili'ni burada görmek istiyoruz.”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, İYİ Parti ile CHP arasında bir söylem çatışması olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Gara saldırısında 16 evladımız şehit olmuştu. Yine Meclis'te bildiri yayınlanmıştı. O zaman Sayın Akşener aynen bizim gerekçelerimizi ortaya koyarak bu bildiriye imza atmamıştı. O gün nasıl ki Meral hanımın vatanseverliğinden, milliyetçiliğinden şehitlere karşı duruşundan hiçbir şey eksilmemişse bugün de bizim için eksilmez. O gün niye imza atmadıysa bugün de biz bu yüzden imza atmadık. Doğru duruş budur. Daha ileri bir bildiri var, lütfen değerli genel başkanın bunu okumasını ve Gara saldırısından sonraki duruşlarını gözden geçirmesini dilerim.”

Başarır, bir başka soru üzerine “Bizim PKK terör örgütüyle, terörle yaşanan bu olaylarla ilgili tüm tepkimizi ortaya koyduk. Ne DEM ne İYİ Parti'ye şirin gözükmek gibi bir çabamız olamaz. Bizim duruşumuz, ilkemiz, programımız belli. Bundan sonra CHP'den hiç kimse yapılan saldırı ve haksızlığa karşı sessiz kalmasını beklemesin, çok çok çok da ileri gideriz. Bunu AKP ve MHP grubuna söylüyorum özellikle. İYİ Parti de hanımefendi de özellikle bizim bildirimizi değerlendirirse yanlış düşündüğünü görecektir" dedi.

Kaynak: ANKA