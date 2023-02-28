Bahçeli, 'hükümet istifa' diyen taraftarlara ceza istedi: Tespit edilsinler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, ancak yıllardır süren ihmaller nedeniyle 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası yirmi senedir iktidarda bulunan AKP'ye yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Bahçeli, Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerinden yükselen 'hükümet istifa' sloganlarını hedef aldı:

"Türkiye'nin depremin ağır sonuçlarıyla kıyasıya mücadele ettiği süreçte Türk futbolunu lekelemeye, kutuplaşma dalgasını sahaya yansıtmaya çalışanlar alçakça bir kurgunun içinde. Hükümeti istifaya davet etmek, bir avuç holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış zillet komplosudur. Tribünler çürük sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okuyanların önce tespiti ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalıdır."

(Tecziye, 'cezalandırma' anlamına geliyor. - Türk Dil Kurumu.)

YENİ TAKIMINI AÇIKLADI

MHP lideri, Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden çıkarılana kadar yirmi üç yıldır üyesi olduğu Beşiktaş'tan ayrıldığını vurgulayarak "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük'e gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'LA GEÇMİŞİNDE 'KARAGÜMRÜK' DETAYI

'Karagümrük', şimdilerde yol arkadaşlığı eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi geçmişlerinden de izler taşıyor.

Bahçeli, muhalefet saflarında bulunduğu 2015 yılında Erdoğan'ın "Kasımpaşalıyım" vurgusuna yanıt olarak "İstanbul’un bütün semtlerini iyi bilirim, Karagümrük’e de sevdalıyımdır" notuyla kasketli ve tespihli fotoğrafını paylaşmıştı.

Özellikle Osmanlı'nın son döneminde hakim olan 'kabadayılık' kültüründe İstanbul’un 'ağır abi semti' olarak bilinen Karagümrük, diğer bir 'ağır abi semti' Kasımpaşa'nın en büyük 'rakibi' olarak biliyordu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- İçi dışı, yanı yöresi, önü arkası fitne fesat yumağına dönen bazı münafık siyasetçilerin çadır üzerinden sürdürdükleri iftira sağanağına rağmen binlerce çadırın kurulumu gerçekleştirilmiş ve bu kapsamdaki çalışmalar da devam etmektedir. Bölgeye günlük on binin üzerinde çadır sevk edilmektedir. Kaldı ki, çarpıcı gerçekler her şeyiyle ortadadır. Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, art niyetlidir.

- Kimse yalnız, kimsesiz ve sahipsiz değildir. Felaketten ekonomik ve siyasi rant devşirmeye heveslenenlerin devleti töhmet altında bırakma arayışları tek kelimeyle bozgunculuktur. Türk sporunu siyasi kutuplaşmanın içine çekmek için kullananlar, tarihi bir yanlışın tam ortasındadır. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan bazı müsabakalar esnasında stadyumlardan 'hükümet istifa' bağrıntısının koro halinde seslendirilmesi, deprem felaketinde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza saygısızlıktır. Türkiye'nin depremin ağır sonuçlarıyla kıyasıya mücadele ettiği süreçte Türk futbolunu lekelemeye, kutuplaşma dalgasını sahaya yansıtmaya çalışanlar alçakça bir kurgunun içinde. Hükümeti istifaya davet etmek, bir avuç holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış zillet komplosudur. Tribünler çürük sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okuyanların önce tespiti ardından da tecziyesi (cezalandırma) mutlaka yapılmalıdır.

- Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden el birliğiyle çıkarılmalı. Bu hedef gerçekleşene kadar gönül verdiğim Beşiktaş'tan ayrıldığımı tekrar addediyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük'e gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim.

- Yaralar hızla sarılmakta, her insanımızın elinden tutulmakta, hiç kimse aç ve açıkta bırakılmamaktadır. Devlet çevik ve çelik iradesiyle alandadır, milletiyle iç içedir.

- Deprem kadar tehdit sanan bu taş kalpli Türkiye muhalifleri gerçekleri saptırarak neye hizmet etmektedir?

- 11 ilimizi kapsamına alan yeni yerleşim alanlarının haritası paylaşılmış, bölge insanı derin bir nefes almıştır. İlk etapta 199 bin 739 kalıcı konut ile 73 bin köy evi yapılması planlanmıştır. Yapılan binaların ilk teslimatının 7 ay sonra gerçekleşmesi beklenmektedir.

- Yeis ve yılgınlığa hiç gerek yoktur. Cumhur İttifakı vatandaşların konutlarını yapacak, deprem travmasını telafi edecektir.

- Bazı köşe yazarları, tetikçi medya organları orman alanlarının da konut için kullanılacağını hangi bilgi ve belgeye dayanarak söylemektedir. Orman vasfını kaybetmiş alanlara konut yapmanın neresinde sakınca olacaktır?