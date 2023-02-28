Ayrıldığını duyurmuştu: Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliği devam ediyor, 'aidat' iddiasıyla ilgili açıklama geldi

Uzmanların uyarılarına rağmen yıllardır alınmayan önlemler nedeniyle şimdiye dek 44 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen 'hükümet istifa' tezahüratlarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, siyah beyazlı kulüpteki üyeliğini sonlandırdığı belirtiliyordu.

Söz konusu duyuru, bizzat MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılmıştı: "(...) Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."

Gelişmenin yankıları sürerken, Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Akpınar'ın kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı ve herhangi bir isim anmadığı paylaşımlar kamuoyunun dikkatini çekti:

"Sosyal medya ya da yazılı açıklama yoluyla istifa edilmesi geçerli değildir, yazılı başvuru gerekir. Üyelikten çıkma yazılı istekle olur. Bu isteğin yönetim kurulu başkanlığına yapılması zorunludur."





"Aidat ödemediği için üyeliği düşenlerin, keza kongre üyesi olmadığı halde kulüp üyeliğinden istifa edildiği beyanları resmi nikah olmadan boşanma davası açmak ile eşdeğer sayılır."

Birçok medya kuruluşu, bahsi geçen sözleri 'Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliği istifadan önce düşürülmüş' gibi başlıklarla haberleştirdi ve gerekçe olarak siyasetçinin 'aidatını ödememesi' gösterildi.

AKPINAR'DAN AÇIKLAMA: İSİM ZİKRETMEDİM

Akpınar, bugün yaptığı açıklamada mesajlarında isim zikretmediğini vurgulayarak "Yorum olarak isim ortaya atılması dışımda gelişmiştir. Tweet, kongre üyesi olmadığı halde istifa açıklaması yapanlaradır. Bu beyanım açıklama amaçlıdır. Nefes aldığım sürece Beşiktaş ile ilgili her konuda tavrım bu olacaktır" dedi.

Dünkü tweet'te KESİNLİKLE İSİM ZİKREDİLMEMİŞ olup,yorum olarak isim ortaya atılması dışımda gelişmiştir,Tweet KONGRE ÜYESİ OLMADIĞI HALDE İSTİFA AÇIKLAMASI YAPANLARADIR,Bu BEYANIM açıklama amaçlıdır...nefes aldığım sürece BEŞİKTAŞ ile ilgili her konuda TAVRIM BU OLACAKTIR... — ahmet akpınar (@AvAhmetAkpinar) February 28, 2023

'İSTİFAYLA İLGİLİ YAZILI BİLDİRİM ULAŞMADI'

Öte yandan Gerçek Gündem'in ulaştığı kulüp kaynakları, Beşiktaş yönetimine istifayla ilgili yazılı olarak henüz herhangi bir bildirimin ulaşmadığını söylediler. Ayrıca MHP liderinin üyeliğinin 2000 yılından beri sürdüğünü, aidat sorununun da olmadığını ifade ettiler.