Avukatı teklifi açıkladı: Sedat Peker, Netflix'e ne yanıt verdi?

Avukat Ersan Barkın, Netflix'in Sedat Peker'e teklifte bulunduğunu, organize suç örgütü liderinin ise "Beni oynayacak kişinin çılgın bir kişi olması gerekiyor" dediğini aktardı.

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Avukatı teklifi açıkladı: Sedat Peker, Netflix'e ne yanıt verdi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Netflix'ten gelen teklifi açıkladı. 

Veryansın TV'ye konuşan Barkın, "İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDB'ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix'ten Sedat Peker'le gerçekten iletişim kuruldu" dedi.

Barkın, Peker'in verdiği yanıtı da şöyle açıkladı:

"Kim oynar bilmem ama bir oyunculuk yeteneğinden ziyade öz hayatında da çok çılgın bir karakter olması gerekiyor' gibi bir cevap verdiğini hatırlıyorum."

Barkın, Peker'e suikast girişiminde bulunmak istediği ileri sürülen İranlı bir kişinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutuklu olduğunu da söyledi.

Barkın söz konusu şüpheliye ilişkin olarak "Türkiye’den bağlantıları var, çok açık. Ve Sedat Peker bu kişi tutuklanmadan önce bu kişinin kendisi hakkındaki suikastla görevlendirildiğini biliyor ve o kişiye mesaj yolluyor" dedi.

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