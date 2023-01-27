AKP'li vekiller 3 gün arayla aynı maddeye imza attılar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Özel, AKP'li vekillerin 3 gün arayla getirilen iki farklı teklifte yer alan aynı maddeleri imzaladığını duyurdu.

''AYNI MADDEYİ KOYDUKLARININ FARKINDA BİLE DEĞİLLER''

''Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu yasama faaliyetini imza şovu yapmak sandığından; 3 gün arayla getirdikleri iki teklife aynı maddeyi koyduklarının farkında bile değil'' diye yazan Özel, ''Hadi grup yönetimi gözden kaçırdı, iki teklife de imza atmış 120 milletvekilinden biri bile mi fark etmedi'' ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca şu görselleri paylaştı: