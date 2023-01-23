Akif Beki: Dananın kuyruğu 26 Ocak’ta kopmayabilir

Karar yazarı Akif Beki, İYİ Parti lideri Akşener'le yaptığı görüşmeyi aktardı. Beki, 26 Ocak'taki Altılı Masa görüşmesinden bir aday çıkmayabileceğini yazdı.

Son Güncelleme:
Akif Beki: Dananın kuyruğu 26 Ocak’ta kopmayabilir

Akif Beki, bugünkü yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeden notları aktardı.

"Seçimi kazanırlarsa izleyecekleri ortak politikalar, iş bölümü ve eylem planları tamamlandı sayılır. 30 Ocak’ta kamuoyuna açıklayacaklar. Sıra, cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağını belirlemeye geldi. Peki Akşener, kimi istiyor? Kılıçdaroğlu’nu istemiyor mu? Veya İstemediği çıkarımları doğru mu?" diye yazan Beki, yazısını şöyle sürdürdü:

Dolaylı ve doğrudan soruldu...

Akşener yine de ketumluğunu bozmadı.

Altılı Masa adına konuşmaktan da Altılı Masa’dan önce gazetecilere konuşmaktan da kaçındı. Masa’ya ve Masa’dakilere saygısızlık olacağı gerekçesiyle.

Bütün sıkıştırmalara rağmen masaya ayıp etmeme tavrından taviz vermese de iki şeyi anladık.
Dananın kuyruğu 26 Ocak’ta kopmayabilir, o toplantıdan bir isim çıkmayabilir, bu bir.

İkincisi de Altılı Masa, artık açık açık isim konuşmaya başlayacak. Kartlar açılacak. En nazik meselede herkes rengini belli edecek, masadaki sır perdesi kalkacak.

Akşener’le söyleşimizde bir nazik mesele daha vardı. Altılı Masa’nın adayı, HDP oyları olmadan seçimi nasıl kazanacak?

Özetle şöyleydi yaklaşımı...

Oyların sahibi, partiler değil seçmenlerin kendisidir. İYİ Parti de HDP seçmeni dahil her bir vatandaşın oyuna talip.

İYİ Parti’nin HDP yönetimine mesafeli durması, ortak adaylarının Kürt seçmene ulaşmasına engelmiş gibi gösteriliyor. Buna katılmadı.

Partilerle seçmenlerin sıklıkla karıştırılmasından, seçmenin iradesinin partilere ipotekli görülmesinden şikayetçiydi. Yanıltıcı buluyor.

Ayrıca Altılı Masa’daki diğer partilerin HDP’ye uzak ya da yakın durmalarına karışmadıklarını, kimseye engel olmadıklarını tekrarladı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın. 

Etiketler
Meral Akşener İYİ Parti altılı masa
Son Güncelleme:
Gültekin Uysal: Kılıçdaroğlu en kuvvetli adaylardan biri Siyaset 23 Ocak 2023 07:01
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye küllerinden yeniden doğacak' Siyaset 22 Ocak 2023 22:35
Erdoğan'dan ikinci '14 Mayıs' açıklaması Siyaset 22 Ocak 2023 20:09
Yurttaştan Akşener'e 'Başkanım bizi kurtarın' çağrısı Siyaset 22 Ocak 2023 19:25
ÇOK OKUNANLAR
Park halindeki arabalarını çekmelerini istediler, satırlı saldırıya uğradılar Park halindeki arabalarını çekmelerini istediler, satırlı saldırıya uğradılar
Akif Beki: Dananın kuyruğu 26 Ocak’ta kopmayabilir Akif Beki: Dananın kuyruğu 26 Ocak’ta kopmayabilir
Gültekin Uysal: Kılıçdaroğlu en kuvvetli adaylardan biri Gültekin Uysal: Kılıçdaroğlu en kuvvetli adaylardan biri
Joe Biden’ın evinde 6 gizli belge daha bulundu Joe Biden’ın evinde 6 gizli belge daha bulundu
Meteoroloji’den sis uyarısı Meteoroloji’den sis uyarısı