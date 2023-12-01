Afgan göçmenin iki karısını da eş olarak kaydettirdiği iddiası Meclis gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Afganistan'dan Türkiye'ye gelerek vatandaşlık alan bir kişinin 2 karısının da eş olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nde kaydedildiği ididasınıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Taşcıer, Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

-Türk Medeni Kanunu’na göre çok eşlilik mümkün olmadığı halde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemine bir kişinin nasıl iki eşi olduğu girilebilmektedir?

-Söz konusu sistem girişi ve sorumlular hakkında bir idari soruşturma başlatılmış mıdır? Bir idari soruşturma başlatılmadı ise Türkiye’de bundan sonra Türk Medeni Kanunu yerine Afganistan yasaları mı geçerli olacaktır?

-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sisteminde, bu şekilde aynı erkeğin birden fazla eşi olduğu gözüken kaç kayıt vardır? Türkiye’de ikamet izni olan veyahut vatandaşlık alan yabancılar, kendi doğum ülkelerinin yasalarına göre mi yaşayacaklardır?”

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, BU SKANDALI AÇIKLIĞA KAVUŞTURSUN"

Taşcıer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada da şöyle dedi:

“Yıllardır Afganistan’dan milyonlarca genç erkeğin sınırlarımızdan ellerini kollarını sallayarak, kimi zaman dorselerde, kimi zaman kamyon kasalarında kaçak olarak girdiklerini görüyoruz, biliyoruz. Biz bu sürecin Türkiye’nin demografik yapısını bozacak nitelikte bir düzensizlikle ve başıboşlukla ilerlediğini hep söyledik. Şimdi de Afganistan’dan gelip Türk vatandaşlığı alan bir şahsın, Afganistan’dayken evlendiği iki kadının birden burada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemine eşleri olarak girildiğini öğreniyoruz. Habere göre, yapılan çapraz sorgulamalar da bu iki kadının aynı şahsın eşleri olarak sistemde yer aldığını gösteriyor. Bu skandalın derhal İçişleri Bakanlığı’nca açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz.

"TÜRK MEDENİ KANUNU TEK EŞLİLİK ÜZERİNE KURULUDUR"

Milyonlarca kaçak göçmen yetmedi, şimdi de kadınların insan olup olmadığının tartışıldığı, kadınların ne sokağa çıkabildiği ne okuyabildiği, hiçbir temel hakka dahi sahip olmadıkları Taliban rejimi mi ithal edilmeye çalışılıyor? Türk Medeni Kanunu çok açık bir şekilde tek eşlilik üzerine kuruludur. Bu ülkeden vatandaşlık alan herkes, bu ülkenin kurallarına, yasalarına uymak zorundadır. Egemen bir devlet olmanın en temel koşullarından biri budur. Eğer sistemde görünen bir hataysa, İçişleri Bakanlığı derhal konuyla ilgili soruşturma başlatmalı ve kamuoyuna bilgilendirme yapmalıdır.”