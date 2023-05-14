Seçim günü 'Starbucks' tartışması: "YSK kararını uygulayın"
Starbucks işletmelerinin seçim yasakları kapsamında kapalı olacak yerler arasında olmasına rağmen açık olduğu ve çalışanların mesai saatlerinin oy vermeye uygun şekilde düzenlenmediği tartışması sosyal medyada gündem oldu. Starbucks'tan açıklama geldi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasakları kapsamında kapalı olacak yerler arasına dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ı da aldı.
Kurul, Starbucks'ı bünyesinde bulunduran Shaya Kahve Sanayi A.Ş'nin, Starbucks'ın seçim günü kapalı olacak mekanlar arasında bulunup bulunmadığına ilişkin görüş istemesi üzerine yaptığı değerlendirmede, Starbucks'ın da kahvehane statüsünde olduğu gerekçesiyle kapalı olmasına karar verdi.
Mesailerin oy vermeye uygun düzenlenmediği iddiasına Starbucks'tan yanıt
Starbucks kahve zincirinin çalışanlarının mesai saatlerinin seçimde oy vermeye uygun bir şekilde düzenlenmediğine ilişkin iddialar sosyal medyada yer almıştı. Starbucks Türkiye, buna ilişkin Twitter'dan bir açıklama yayımladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Çalışanlarımızın mesai saatlerinin oy kullanmalarına engel oluşturacak şekilde planlandığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm mağazalarımızın operasyon saatleri çalışanlarımızın oy kullanması uygun şekilde ayarlanmıştır.”
May 14, 2023
Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç, Starbucks'ın açıklamasına tepki gösterdi. Koç, "Bunu paylaşmaya mecbur bıraktınız. YSK kararına göre seçim günü Starbucks ve benzeri kahve zincirlerinin kahvehane statüsünde olduğu için kapalı olması gerekiyor. Bizi yalanlamaya çalışmak yerine YSK kararını uygulayın." ifadelerini kullandı.
Bunu paylaşmaya mecbur bıraktınız. YSK kararına göre seçim günü Starbucks ve benzeri kahve zincirlerinin kahvehane statüsünde olduğu için kapalı olması gerekiyor. Bizi yalanlamaya çalışmak yerine YSK kararını uygulayın. @StarbucksTR https://t.co/p25f0WSIgu pic.twitter.com/qkogEmTPzN— Özgün Emre Koç (@ozgunemrek) May 14, 2023