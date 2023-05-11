Nedenlerini sıraladı: 'Erdoğan seçimi neden ilk turda kaybedebilir?'

T24 yazarı Murat Sabuncu, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine üç gün kala yaptığı değerlendirmede 21 yıllık iktidar partisinin işçilerden kadınlara, gençlere geniş kesimleri temsil etme yetisini yitirdiğini söyledi.

'Düşük faiz politikası' ısrarıyla harlanan ekonomik krize de değinen gazeteci, tespitlerine şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın bu seçimlerde ‘pozitif kampanyaya ağırlık’ vereceği söylenmişti. EYT’nin halledilmesinden asgari ücrete kamu işçilerine zamdan bedava doğalgaza bir dizi ‘atak’ yaptı da. Ancak kiradan gıdaya öyle ağır bir ekonomik fatura var ki ne kadar artış yapılırsa yapılsın vatandaş-seçmen sürekli bir bunalım içinde. Burada yeterli desteği göremeyince kutuplaştıran siyasete ağırlık vermeye başladı.

Üstelik; Sultanahmet Camii’nin restore edilmesinin ardından avluya toplanan kitleye yaptığı konuşmayı saymazsak ‘korku ögesi ağırlıklı negatif kampanyada’ ana yörünge milliyetçilik oldu. Kendisi ve ittifak ortakları ‘yerli-milli’, karşısındakiler ‘terörist-terör işbirlikçisi-emperyalistlerin Truva atı.’ Güvenlik-beka-terör propagandasının karşılığını da aldı. Oylarını biraz olsun yükseltti, çekirdek kitleyi tahkim etti, ama ne yazık ki başta Erzurum kimi yerlerde ‘seçim için kullanışlı, memleketin geleceği için tehlikeli’ bu dilin yarattığı risklerle yüzleşilmeye başlandı.

'KARARSIZ KİTLENİN DE MUHALEFET LEHİNE OY VERMEYE GİTME EĞİLİMİNDEN BAHSEDİLİYOR'

Erzurum’da yaşananlar sonrası sandığa gitmekte kararsız kitlenin de muhalefet lehine oy vermeye gitme eğiliminden bahsediliyor. Bu arada CHP lideri, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘altı ok’un milliyetçiliğini, sınırı korumayan ülkeye yabancıları sokan iktidar söylemiyle birleştirerek hem partisinin pozisyonunu anlatıyor hem karşı atakla iktidarın milliyetçiliğini tartışmaya açıyor.

İttifakta özellikle iki isim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ‘milliyetçilik’ üzerine kitlelere konuşuyor. Yavaş son mitingde ’40 yıllık Türk milliyetçisiyim terörün benle işi ne’ diye konuştu.

Erdoğan’ın seçim galibiyetlerinde her zaman Kürt seçmenin önemli payı oldu. Çözüm sürecinin bitimi MHP ile ortaklık, HÜDA PAR’ın ittifaka dahil olması Erdoğan’ın Kürt seçmenden alacağı oyları da minimuma indirdi.

Bitirirken…

'ERDOĞAN İLK TURDA KAYBEDECEK'

Ekonomik buhrandan deprem felaketine zamanında müdahale edilememesine bu kadar sorun içinde Erdoğan hala nasıl yüzde 43 ile 49 arasında oy alıyor sorusu önemli ve meşru bir sorudur. Ancak; kadınların en temel haklarını bile tartışma konusu yapan ittifak ortaklarıyla, en yüksek oy aldığı ev kadınlarının mutfaktaki yangınının her geçen gün büyümesi-çocuklarının eğitimini bile karşılayamaz hale gelmeleriyle, gençlere geleceğe dair umut verememesi, özgürlüklerin kısıtlanması nedeniyle, Kürt seçmeni tamamen silmesiyle, nefret dili artık tüm ülkeyi yorduğu için Erdoğan ilk turda kaybedecek.

'KİMSE UNUTMASIN UMUTLAR KORKUYU YENER'

Elbette muhalefetin, Millet İttifakı’nın da Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da çalışmaları, sözleri, anlattıkları önemli. Özellikle seçim kampanyalarındaki pozitif mesajlar. Ancak Erdoğan yönetimde olduğu gibi kampanyada da ‘tek adam’ ve umut veren değil, korku üzerinden siyaset yapan bir lider. Kimse unutmasın umutlar korkuyu yener."

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