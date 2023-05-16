HDP: Yeşil Sol Parti'nin bir sandıktaki 233 oyu MHP'ye yazıldı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan Esma Ocak İlkokulu'ndaki 1234 Nolu sandıkta geçerli oylardan 233'ünü alarak, sandıktan birinci parti çıktı.

279 seçmenin oy kullandığı söz konusu sandıkta, Hak ve Özgürlükler Partisi'ne, Türkiye Komünist Hareketi'ne, Yeniden Refah Partisi'ne, Güç Birliği Partisi'ne ve Sol Parti'ye birer oy; İyi Parti'ye iki oy; Büyük Birlik Partisi'ne üç oy; Cumhuriyet Halk Partisi'ne dört oy; AK Parti'ye 20 oy; Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ne 233 oy çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne hiç oyun çıkmadığı sandıkta 12 oy ise geçersiz sayıldı. Oylar, ıslak imzayla tutanak altına alındı.



Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Yeşil Sol Parti, 233 oyunun, o sandıktan hiç oy alamayan MHP'nin hanesine yazıldığını tespit ettiğini bildirdi.

HDP Birakır İl Eş Başkanı Gülistan Atasoy, konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"Bu şekilde MHP'ye oy kaydıran epeyce sandık var, tüm ıslak imzalı tutanaklar ile YSK veri sistemine kayıtlı tutanaklar karşılaştırıldı ve bugün itirazlar yapılacak."