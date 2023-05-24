DP'li Aksoy yabancı seçmen listesini paylaştı: AKP demografik mühendislik yaparak irademize müdahale ediyor

DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, sosyal medyadan yayınladığı videoda yabancı seçmen listelerini paylaştı.

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DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, YSK yabancı seçmen listelerini paylaştı. Aksoy, listede yer alan yabancı uyrukluların doğum yerleri ve yaşlarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala; Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, YSK'dan aldığı yabancı seçmen listelerini bir kez daha gündeme getirerek "Bu seçimlerde AKP resmen yabancılara vatandaşlık vererek demografik mühendislik yaparak irademize direkt müdahale ediyor" dedi.

Sandık çağrısı yapan Aksoy, şu ifadelere yer verdi:

Bu görüntüleri ben YSK’nın 14 Mayıs yabancı seçmen listelerinden aldım. TC kimlik numaralarını, soyad ve baba adlarını özellikle kapattım ancak isimlere, doğum yerlerine ve doğum yaşlarına çok dikkat edin.

Bu seçimlerde AKP resmen yabancılara vatandaşlık vererek demografik mühendislik yaparak irademize direkt müdahale ediyor. Bu operasyonu bozmak için sandığa gitmek zorundayız.

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Demokrat Parti AKP seçim 2023
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