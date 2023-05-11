Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e saldırı: "Benim onların yaşında oğlum var, demokrasiyi hazmedecek herkes"

GERÇEK GÜNDEM- Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Sakarya'da cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyundaki araca saldırının ardından bugün de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek AKP'liler tarafından saldırıya uğradı.

Gerçek Gündem saldırıyı anlatan Böcek, Antalya'da esnaf odalarıyla yapacağı toplantıya giderken "Yuh sesleriyle büyük bir arbede" yaşadıklarını söyledi. Böcek, "Polisin yardımlarıyla oradan uzaklaştık. Aslında kalabalık bir ekiptik. Ancak ben hep sağduyulu olmalarını, demokrasiye inanan insanlar olarak seçimimiz var, diyerek, birleşe birleşe kazanacağız çocuklar, diyerek onları sakinleştirdim. Kimsenin burnu kanamadan ayrıldık" dedi.

Böcek art arda yapılan saldırılara ilişkin olarak ise "Anketlerde sonuçları görüyorsunuz sizlerde. Biliyorsunuz mevkidaşım Ekrem İmamoğlu'na da saldırı oldu. Demokrasiye inanan insanlar olarak pazar günü sandığa gideceğiz ve taş atanlar değil bu seçimi kalp yapanların kazanacağına inanıyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokrasiyi ve bugüne kadar hüküm süren bir iktidarın karşısında şartlar ne olursa olsun hiç ağzımızı bozmayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Biz insanları sevmeye devam edeceğiz. Sayın 13'üncü cumhurbaşkanımız liderliğinde 6 genel başkanımız hep bu ülkedeki birlikteliğimiz 1 yıldır o'dur. Biz bütün insanların dertleriyle dertlenmeye geliyoruz. Hazmedecek herkes tüm bunları ama biz sakinliğimizi koruyacağız. Antalya'ya yakışmadı. Buna gaz veren kişileri de kınıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Benim onların yaşında oğlum var. Demokrasiyi hazmedecek herkes" diye konuştu.

Böcek, saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulunmayacaklarını söyledi.