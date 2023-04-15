AKP'ye yakın yazar gözünü HDP'nin parasına dikti: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen harekete geçemez mi?"

Hükümete yakın yazar Okan Müderrisoğlu, gözünü HDP'nin Hazine yardımına dikti. Müderrisoğlu, Yargıtay Başsavcılığını göreve çağırdı.

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AKP'ye yakın yazar gözünü HDP'nin parasına dikti: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen harekete geçemez mi?"

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine günler kala, Sabah’ın Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, gözünü HDP’nin Hazine yardımına dikti.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırmıştı.

Müderrisoğlu, seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek olan HDP’nin Hazine yardımının kesilmesini savundu.

YARGITAY BAŞSAVCILIĞINI HAREKETE ÇAĞIRDI

Sabah gazetesindeki köşesinde, Hazine yardımını ‘partilerin sürdürülebilirliği ve politik söylemlerindeki bağımsızlığı için oldukça mühim bir mekanizma’ olarak tanımlayan Müderrisoğlu, seçim olan yıllarda hazine yardımının 2 kat olarak tahsis edildiğini hatırlattı.

Müderrisoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen harekete geçmeye çağırdığı yazısını şöyle noktaladı:

Seçime katılmayacak partiye hazine yardımı yapılması doğru mu? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen harekete geçemez mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Ben, yasadaki kriterlere bakarım" demekle yetinmeyip o yardımın peşine düşemez mi? En azından 360 milyon liranın nerede olduğunu, nerelere harcandığını tespit edemez mi?

Etiketler
HDP Yeşil Sol Parti AKP Seçim 2023
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