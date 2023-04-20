AKP'nin milletvekili aday listesindeki üç isim değişti

Milletvekili kesin aday listeleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi internet sitesinde yayınlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Ataşehir Belediye Meclis üyeliğinden istifa etmeden adaylık başvurusu yaptığını açıkladığı Mustafa Naim Yağcı’nın yerine, AKP İstanbul 1. Bölge 33. Sırada avukat Muhammet Enes Savaş aday gösterildi. AKP İstanbul 3. Bölge 8. Sırada; Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun yerine, AKP MKYK üyesi, eski AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday gösterildi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlanan YSK kararına göre, AKP'nin geçici aday listesindeki İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi.

İstanbul 3. Bölge seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine AKP MKYK üyesi ve eski AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 1. Bölge seçim çevresinde 33. sırada aday gösterilen Mustafa Naim Yağcı'nın yerine de Muhammet Enes Savaş aday yapıldı.

Samsun seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Kadir Kayan'ın yerine ise Uğur Etli'nin adaylığı açıklandı.