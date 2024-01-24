TTB ve Bakanlık'tan X hastalığı açıklaması: Varsayımsal bir hastalık

X hastalığına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türk Tabibler Birliği'nden açıklama geldi. TTB, hastalığın varsayımsal olduğunu vurgulurken Bakan Koca, açıklamasıyla TTB'nin görüşünü destekledi.

TTB ve Bakanlık'tan X hastalığı açıklaması: Varsayımsal bir hastalık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu, X hastalığına ilişkin olarak art arda açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ""Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" dedi.

TTB ise yaptığı açıklamada X hastalığının gerçek bir hastalık olmadığının bilinmesi gerektiği belirtilerek, "Bir salgına veya birden fazla kıtaya yayılması halinde pandemiye neden olabilecek, şu anda bilinmeyen bulaşıcı hastalıklara atıfta bulunmak için Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen X hastalığı varsayımsaldır. X hastalığı, aynı zamanda belirti gösterebilecek bir hastalık değildir çünkü böyle bir hastalık henüz bulunmamaktadır" diye kaydetti.

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