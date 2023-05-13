İyi temizlenmeyen gözlükler bakteri yuvasına dönüşüyor

İyi temizlenmeyen gözlüklerin zamanla bakteri yuvasına dönüştüğünü belirten Lazer Optik Yönetim Kurulu Üyesi Optisyen Fahrettin Keleş, optik veya güneş gözlüğünüzü ilk günkü haline getirecek temizleme önerilerini açıkladı.

İyi temizlenmeyen gözlükler bakteri yuvasına dönüşüyor

Artan gözlük kullanımı ile birlikte görme kalitesini aynı seviyede korumak için gözlük çerçevesi ve camların hijyeni büyük önem arz ediyor. Hastalıkların artış gösterdiği bu dönemde bakteri ve enfeksiyona bağlı olarak birçok soruna neden olan gözlükler, iyi temizlendiğinde ilk günkü gibi kullanım sunuyor. 

Göz sağlığını korumanın bir diğer yolunun da gözleri mikroplardan uzak tutmak olduğunu söyleyen Lazer Optik Yönetim Kurulu Üyesi Optisyen Fahrettin Keleş, “ Gözlüğünüzü rutin olarak her gün temizleme mendilleri ile temizleyebilirsiniz. Ancak mendillerle sadece toz ve izleri silebilirsiniz. Derinlemesine temizlemek ve görme kalitesini artırmak için haftada 1 defa olacak şekilde yumuşak fırça yardımı ile beyaz sabunu köpürterek yıkayabilirsiniz. Bu şekilde gözlük üzerindeki kirlerden tamamen arınmış olacaktır. Pamuk çubuk yardımıyla bezin giremediği çerçeve aralıklarındaki kirleri temizleyebilirsiniz. Aynı zamanda optik mağazalardan temin edeceğiniz temizleme solüsyonları ve mendilleri ile temizliğinizi yapabilmeniz mümkündür. Tüm bu yöntemlerin haricinde rutin aralıkla gözlüğünüzü satın aldığınız optik mağazasına giderek gözlüklerinizi genel ayar, bakım ve temizliğini yaptırmalısınız. Bu şekilde optisyenlerin gözetimi altında sağlıklı bir şekilde gözlüğünüzü kullanabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

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