İlaç Fiyatlarına Fahiş Zam Yolda

İğneden ipliğe her şeye her geçen gün zam gelirken, artan fiyatlar nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlara bir kötü haber de ilaç fiyatlarından geldi. CHP Balıkesir milletvekili Serkan Sarı, ilaç fiyatlarına gelecek zammı duyurdu.

İlaç fiyatlarına yüzde 17 ila yüzde 35 arasında bir zam yapılacağını belirten Sarı, bu durumun vatandaşın cebinden çıkacak katkı payını da artıracağına dikkat çekti. Sarı açıklamasında gelen zammın ardından, emekli maaşı 12 bin 500 lira, asgari ücret ise 17 bin lira olan vatandaşlar üzerinde ek bir yük oluşacağının altını çizdi.

'HASTALARIMIZ İLAÇSIZ KALACAK'

AKP’nin yarattığı ekonomik krizin ilaç sektöründe de kendisini gösterdiğini kaydeden Sarı, "İlaç üreticileri yüzde 35 zam talep ediyor, ancak bakanlık yüzde 17 zam teklif ediyor. Eğer bu talepler karşılanmazsa, ilaç temininde yaşanan sıkıntılar daha da büyüyecek ve hastalarımız ilaçsız kalacak" diye konuştu.

Sarı, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için katkı payları, fiyat farkı katılım payları ve muayene ücretleri gibi maliyetlerin bakanlık bütçesinden karşılanması gerektiğini vurguladı. Zamların emekli, işçi ve çalışan kesimleri olumsuz etkileyeceğini belirten Sarı, ilaç KDV oranının da yüzde 8'den 10'a çıkarıldığını hatırlatarak, bu oranın yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini savundu. Sarı, "Bu zammın vatandaşa daha az yansıması için KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi şart" dedi.

Kaynak: ANKA