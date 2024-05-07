DSÖ, bir sonraki salgının ne olacağını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, İstanbul'a gerçekleştirdiği 5 günlük ziyaret kapsamında Türkiye'nin COVID-19 salgınıyla mücadelesi, sağlık sistemi, DSÖ ile iş birliği ve gelecekteki salgınlar hakkında geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Salgından çıkarılan önemli derslerin başında sağlık personelinin önemi ve beslenmesi geldiğini vurgulayan Kluge, ayrıca sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için güçlü birinci basamak sağlık sistemine ihtiyaç olduğunu belirtti. Ayrıca, COVID-19 salgını sırasında rutin sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramasıyla ortaya çıkan sorunlara da dikkat çekti.

Gelecekteki salgınlara hazırlık için uluslararası iş birliğinin önemine değinen Kluge, 149 ülkenin katılması beklenen bir "salgın anlaşması" üzerinde müzakerelerin devam ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin salgın dönemindeki yaklaşımını örnekleyerek, ülkenin diğer ülkelerle aşı ve tıbbi malzeme paylaşımında gösterdiği özveriyi takdir etti.

Aşı konusundaki endişelere de değinen Kluge, DSÖ'nün aşıların güvenliğini onayladığını ve toplumların endişelerini dinlemenin önemini vurguladı.

Ruh sağlığının da önemli bir konu olduğunu belirten Kluge, salgınların insanların zihinsel sağlığını da etkilediğini ve bu konuda daha fazla destek ve anlayış gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

'BİR SONRAKİ PANDEMİ RUH SAĞLIĞI'

Kluge, insanların ruh sağlığını güçlendirmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ruh sağlığı sorunlarını 'bir sonraki pandemi' olarak adlandırıyorum. Dünyanın her yerinde, özellikle de COVID-19'da gençler de tecrit altındaydı ve bu durum, insanların ruh sağlığını da etkiliyor. Hizmetlerimizden gördüğümüz kadarıyla gençlerde çok fazla kaygı ve uyku problemi var."

Türkiye ile DSÖ arasındaki iş birliğine de değinen Kluge, Türkiye'nin bölgede DSÖ ofislerine ev sahipliği yaptığını ve birlikte çeşitli sağlık projeleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Son olarak, Gazze'deki duruma da değinen Kluge, barış ve ateşkesin önemine vurgu yaparak, DSÖ'nün bu konuda çabalarını sürdürdüğünü belirtti ve sağlık hizmetlerinin savaş ortamlarında da sürdürülebilirliğini savundu.