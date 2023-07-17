Sezon finali kararından vazgeçildi: TRT dizisi final yapıyor

TRT‘nin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kanal yönetimi yeni sezon için yeni yapımları seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Kanal, yeni sezonla ilgili programı için karar verirken, sezon sonunda eylülde devam edeceği açıklanan dizilerinden “Al Sancak” için ise fikrini değiştirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sezon finali olması planlanan dizinin final olmasına karar verildi.

Dizinin yapım şirketi Bozdağ Film TRT 1‘e yeni sezonda “Ağlayan Gelin” dizisini hazırlıyor. Şirketin bir proje daha yapacağı öğrenildi.