Merakla beklenen 'The Penguin' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

'Twilight' serisinin yıldızı Robert Pattinson’ın başrolünde yer aldığı 2022 yapımı 'The Batman' filmi ile aynı evrende geçen 'The Penguin' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Merakla beklenen 'The Penguin' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrel (Penguen) ve Andy Serkis gibi yıldızları bir araya getiren 2022 yapımı 'The Batman' filmi ile aynı evrende geçen ve Batman'in düşmanı Penguen'i anlatacak olan 'The Pengiun' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Hollywood'da başlayan ve ülke geneline yayılan grevler nedeniyle çekimleri uzayan dizinin senaryosunu Lauren LeFranc'in kaleme alırken, yönetmenliğini Darran Thierman'ın üstlendi

Colin Farrel, Cristin Milioti, Clancy Brown, Micheal Zegen ve Micheal Kelly'nin başrolünde yer aldığı HBO Max'ta yayınlanacak 'The Penguin'; DC Comics karakteri Penguin'e dayanan bu film, Penguen'in Gotham City'nin yeraltı suç dünyasında iktidara yükselişini araştıran The Batman filminin bir yan ürünüdür.

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