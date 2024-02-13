Monaco Chain by Sözer’in altın zincir serisinin kampanya yüzü ünlü oyuncu Selim Bayraktar oldu

Kuyumculuk sektörü, tüketici beklentileri ve teknolojiyle birlikte şu ana kadar hiç yaşamadığı bir dönüşüme sahne oluyor. Geleneksel mücevher üretim modelleri yerine teknolojiyi kullanarak müşterilerine özgün tasarımlar sunan markalar, yıllara meydan okuyor ve coğrafi sınırları aşıyor. Son olarak, yarım asırlık mücevher şirketi Sözer Kuyumculuk, kendi geliştirdiği teknolojisiyle ürettiği Monaco Chain by Sözer serisiyle 30’u aşkın ülkede altın zincir rüzgarı estiriyor.

Hafifliği, sağlamlığı ve çift klik kilit sisteminin yanı sıra 500 gram ağırlığa ve 70 santimetre uzunluğuyla dikkatleri üzerine toplayan serinin en büyük ve ağır ürününün de bulunduğu son koleksiyonu XXMC, global çapta kendi kategorisini yaratıyor. Şubat ayında başlayan kampanya yüzünün ünlü oyuncu Selim Bayraktar olduğu koleksiyon, sektöründe yeni trende kapı aralıyor.

“Koleksiyonumuz her yaş grubu ve tarza hitap ediyor”

Sözer Kuyumculuk Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Gözde Sözer, koleksiyona dair şu bilgileri paylaştı: “Serimizin yeni koleksiyonunda kendi geliştirdiğimiz teknolojiyle yarım asırlık tecrübemizi bir araya getirdik. Global pazarda kendi kategorisini oluşturmuş olan Monaco Chain zamansız, ihtişamlı, özgün ve özgüvenli stiliyle her yaş grubuna ve tarza hitap ediyor. Türkiye’de Atasay mağazalarında satışa sunduğumuz ürünlerimizin kültleşen tasarımlarıyla bugüne kadar Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarından yoğun ilgi görmekten çok memnunuz.”

Güç ve esneklik, kampanyada sporcu kimlikle buluşturuldu

Birçok ülkede dikkatleri üzerinde toplayan Monaco Chain by Sözer’in XXMC koleksiyonunun kampanya yüzü, sanat dünyasının başarılı ismi Selim Bayraktar da kendi yaşamıyla birebir eşleşen güç ve esneklik kavramlarının öne çıktığı bir markayla iş birliği yapmaktan mutlu olduğunu belirtti. Bayraktar, koleksiyonun tanıtım çekimlerinde ürünlerin dayanıklılığını sergilemek için farklı akrobasi hareketleri gerçekleştirdi.

İlk 500 müşteriye özel takvim hediye edecekler

Plaket şeklinde ve numaratörlü özel bir sertifika ve özel tasarımlı hayvan dostu (vegan) deriden el işçiliği ile yapılan özel kutusunda teslim edilecek ürünle ilgili Sözer Kuyumculuk Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Gözde Sözer, XXMC koleksiyonunun kampanyası için Selim Bayraktar imzalı ve özel tasarıma sahip bir takvim de hazırlandığını belirtti. Sınırlı sayıda ve özel kağıda basılan takvimler, koleksiyondan ürün alan ilk 500 kişiye hediye edilecek.