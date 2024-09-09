Kızılcık Şerbeti'nin 3. Sezonuna Ömer İle Görkem’in Geçmişi Damgasını Vuracak!

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin yeni sezonunda kadrosuna başarılı oyuncular Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik dahil oldu.

Sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan Kızılcık Şerbeti’nin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Çok yakında Show TV ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla Ünallar’ın konağında kopan kıyametin ardından yaşananlar ekrana gelecek.



Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini ise Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti çok yakında Show TV’de.