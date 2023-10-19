İsrail'in saldırısındaki sessizliği tepki çekmişti: Yahudi kökenli şarkıcı Linet suskunluğunu bozdu

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası yaşanan savaşta 13. güne girildi.

Hem İsrail hem Filistin tarafında can kayıpları günden güne artarken savaşın şiddeti de yükseliyor.

Geçtiğimiz gün İsrail, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bir bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Yahudi kökenli Türk şarkıcı Linet, Instagram hesabından “Hamas katildir” paylaşımını yapmıştı.

Şarkıcının İsrail’in hastane saldırısına sessiz kaldığı için eleştiri oklarının hedefi olurken sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı şunları söyledi:

“Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum. Ama bunu yapmak zorundayım. Ben 500 sene önce daha Osmanlı imparatorluğu zamanında Türkiye’ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim. 30 senedir sanatını bu topraklarda icra eden, ekmeğini bu topraklardan kazanan, bu ülkede vergisini ödeyen bir Türk vatandaşıyım. Bizler bu topraklarda Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi her zaman dostça, kardeşçe yaşadık, komşuluk yaptık. Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum.

'TÜM ÖLENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM'

Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir. Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım şu an savaşın ortasında. Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz! Beni de böyle bir konuyla taraf gösterip yargılayıp hedefe koymanın vicdanı olmaz. Yorumlarınızı yaparken sizleri vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Dileğim bir an önce akan kanın durması ve bu savaşın son bulmasıdır. Tüm ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum.”