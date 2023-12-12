Hadise’den tepki çeken paylaşım

Hadise bir konseri sonrası yaptığı paylaşımın altına yazdığı notla dikkatleri çekti. Peki, ünlü şarkıcı kimi hedef aldı? İşte detaylar…

Hadise’den tepki çeken paylaşım

Şarkılarıyla ve şahne şovlarıyla gündemden düşmeyen ünlü sanatçı Hadise, bu kez de bir paylaşımı konuşuluyor.

TV100'ün aktardığına göre bir sahne gösterisinin ardından gösterinin karelerini paylaşan Hadise, fotoğrafların altına yazdığı notla tepki çekti. Ünlü şarkıcı, "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" mesajını verirken Aleyna Tilki'yi mi hedef aldı soruları akıllara geldi.

Hadise'den sonra aynı yerde konser veren Ece Seçkin, bu ifadeyi "Ezhel de 'Bebeler her b.ku biliyor, boşuna yapıcan bize lolo' diyerek yanıtlamıştı" diyerek yorumda bulundu.

Hadise’den tepki çeken paylaşım - Resim : 1

Yine de Hadise'nin Ece Seçkin'i mi yoksa Aleyna Tilki'yi mi hedef aldığı netleşmedi. Son olarak genç şarkıcı Aleyna Tilki, müzik sektörü içerisinde yaşadığı zorlukları anlatan bir video yayınlamıştı.

Genç şarkıcı özlediği sahnelerden alıkonulduğunu dile getirdiği açıklamasının sonunda küfür edince eleştirilerin hedefi olmuştu.

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