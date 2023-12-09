Kaan Urgancıoğlu baba oldu

Kaan Urgancıoğlu ilk kez babalık sevinci yaşadı.

Bu sezon başrolünü oynadığı Yargı dizisinde babalık provası yapan Urgancıoğlu’nun geçen yaz Atina’da evlendiği işletmeci Burcu Denizer bu sabah Maslak’ta özel bir hastanede doğum yaptı.

BirsenAltuntaş'ın haberine göre çift, cinsiyeti erkek olan bebeklerine TDK’da servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık anlamına gelen “Ardıç” adını verdi.

Burcu Denizer’in normal doğumla dünyaya getirdiği bebeği Ardıç’ın 3 kilo 100 gr. ağırlığında olduğu öğrenildi.

Bebeklerini kucaklarına aldıklarında duygusal anlar yaşayan çift, hafta başı hastaneden ayrılacak.