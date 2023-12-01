Darülaceze'de tedavi altındaydı: Zerrin Özer'den üzen haber

Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavisi için Darülaceze’ye yatan şarkıcı Zerrin Özer'in sağlık durumuna dair üzen bir iddia gündeme geldi.

Magazin gazetecisi Seyhan Erdağ, geçtiğimiz günlerde Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlayan Türk Pop Müziği'nin güçlü seslerinden Zerrin Özer'in sağlık durumuna ulaştı.

BACAKLARINDA YARALAR ÇIKTI

İddiaya göre; Zerrin Özer, gün boyunca odasına kapanıp kimseyle görüşmek istemiyor. Ünlü sanatçının bacaklarındaki sorunun ise sadece ağrı olmadığı, bacak ve ayaklarında şekere bağlı yaralar çıktığı belirtildi.

Bu haberi duyan Işın Karaca sosyal medya hesabından "Çok iyi olmanı diliyorum" dedi.

BAKAN ZİYARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Özer’in ziyaret etmişti. Özer’in sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi de alan Göktaş, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümede güçlük çeken şarkıcıya doktorlar nezaretinde devam eden tedavi sürecinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.