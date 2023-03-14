Ünlü rapçi konser sırasında hayatını kaybetti

Güney Afrikalı ünlü rapçi Costa Titch, Johannesburg'da düzenlenen bir müzik festivalinde, konser sırasında fenalaştı. Costa Titch yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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Ünlü rapçi konser sırasında hayatını kaybetti

Johannesburg Fuar Merkezi’nde (NASREC) düzenlenen Ultra Müzik Festivali’nde sahne alan Costa Titch, konser sırasında iki kere baygınlık geçirdikten sonra fenalaştı.

Titch, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Costa Titch’in ailesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sanatçının ölümü doğrulandı, ancak ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Gerçek ismi Constantinos Tsobanoglou olan genç sanatçı, başta Güney Afrika olmak üzere kıta çapında ünlü bir müzisyendi.

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