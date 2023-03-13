Nobel Ödüllü Japon yazar, 88 yaşında hayatını kaybetti

Nobel Ödüllü Japon yazar Kenzaburo Oe 88 yaşında hayatını kaybetti. 

Nobel Ödüllü Japon yazar, 88 yaşında hayatını kaybetti

Kodansha yayınevi, Oe'nin 3 Mart'ta "ilerlemiş yaşı nedeniyle" hayatını kaybettiğini bildirdi. 

Hem romanları hem de denemeleriyle tanınan Oe, eserlerinde askerlerden nükleer silahsızlanmaya, masumiyetten travmaya birçok konuyu ele aldı. 

1994 yılında Nobel Komitesi, "hayatın ve mitin yoğunlaşarak günümüz insanının içinde bulunduğu çıkmazın rahatsız edici bir resmini oluşturduğu hayali bir dünya yarattığı" için Oe'yi Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görmüştü. 

Oe, Japon okuyuculara yönelik eserler kaleme aldığını söylese de 1960'lı yıllarda denemelerinin toplandığı 'Hiroşima Notları' ve  'Sessiz Çığlık' ile 'Kişisel Bir Sorun' romanlarıyla dünyaca tanınır hale geldi. 

Roman ve denemelerinde sıklıkla siyasi mesajları öne çıkaran Oe, Japonya Silahlı Kuvvetleri'nin silahlanmasına karşı çıkıyor ve Tokyo'nun geçmişte zarar verdiği Asya ülkelerine tazminat ödemesini savunuyordu.

Ünlü piyanist Richard Clayderman, nisanda İstanbul'da konser verecek Ünlü piyanist Richard Clayderman, nisanda İstanbul'da konser verecek
Show TV'ye tepki yağdı. Kızılcık Şerbeti için final şoku.. Seyirciler isyanda Show TV'ye tepki yağdı. Kızılcık Şerbeti için final şoku.. Seyirciler isyanda
Bir zamanlar çok popülerdi. Necati Şaşmaz'ın son hali şaşırttı Bir zamanlar çok popülerdi. Necati Şaşmaz'ın son hali şaşırttı
Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı Memleket Partisi'ne katıldı Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı Memleket Partisi'ne katıldı
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal medyada 'Erdoğan sayesinde' akımına tweet yağdı Sosyal medyada 'Erdoğan sayesinde' akımı
Son anketler: İYİ Parti'nin oy oranı kaç? İYİ Parti'nin oy oranı kaç?
Milyonları ilgilendiriyor: EYT'de yeni sorun ortaya çıktı! EYT'de yeni sorun ortaya çıktı!
Fatih Portakal, neden ekranlara döndüğünü açıkladı Fatih Portakal, neden ekranlara döndüğünü açıkladı
İslam Memiş, 'Gram altın için üzülmeyin' dedi: Son fırsat gelebilir İslam Memiş, 'Gram altın için üzülmeyin' dedi: Son fırsat gelebilir