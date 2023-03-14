Sahnede rahatsızlanan Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Ekip arkadaları, 68 yaşındaki Haluk Bilginer’in tansiyon sorunu yaşadığını belirtti.

Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam oyunda Haluk Bey’in tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor" denildi.

Bilginer’in yapılacak geniş kapsamlı testlerin sonuçları çıkana kadar hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.