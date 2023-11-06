Rap müziğinin ünlü yıldızı Türkiye’ye ilk kez 12 Kasım’da geliyor

Hip hop kültürü ve rap müziği dünyanın her yerinde ilgi görmeye devam ediyor. Bu ilgi özellikle Z kuşağında yoğunlaşıyor. Appinio’nun, müzik şirketi Ambition ile gerçekleştirdiği araştırmada Z kuşağının üçte ikisi kendilerini hip hop kültürünün takipçileri olarak tanımlıyor.%99’u da hip hop kültürünün en az bir bileşenini sevdiğini bildiriyor.

Hip hop kültürünün önemli türlerinden olan rap müzik de ülkemizde ve dünyada yakından takip ediliyor. Bu ilgiyi göz önünde bulunduran gece kulüpleri dünyanın önde gelen rap yıldızlarını Türkiye’deki hayranlarıyla buluşturuyor. Son olarak dünyanın en bilinen sanatçılarının sahne aldığı Masquerade Club, 13. yılı kutlamalarının bir parçası olarak 12 Kasım’da rapçi Russ Millions’u İstanbullu hayranlarıyla buluşturacak. Daha önce de dünyaca ünlü yıldızları Türkiye'ye getiren Masquerade Club, "Best Club in Istanbul" gibi ödüller almaya hak kazanmıştı.

Türkiye'deki hayranlarıyla bir araya gelecek

Müziğini, “Kimseyi ağlatmak için değil, dans ettirmek için buradayım” diye tanımlayan sanatçı, sadece yaptığı şarkıları ve danslarıyla değil ünlü sanatçılarla yaptığı işbirlikleriyle de müzik dünyasında dikkat çekiyor. Russ Millions, daha önce Digga D, Pressa, LD ve Dappy gibi ünlü isimlerle birlikte çalıştı. Kariyerindeki en büyük başarısı kabul edilen Tion Wayne ile seslendirdiği “Body” adlı şarkısıyla tüm dünyada büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı. Aynı zamanda Tion Wayne ile yaptığı “Keisha & Becky” adlı bir diğer şarkı ile British Phonographic Industry (BPI) tarafından "Platin" ödülüne layık görüldü.

Russ Millions, Türkçe rap müziğin popüler isimlerinden Uzi ile de işbirliği yaptığı 'International' isimli şarkıyı bu yıl eylül ayında dinleyicileriyle paylaştı. İkilinin ilk düeti olan parçanın klibi de İstanbul'da çekildi. Türkçe ve İngilizce sözlerinin uyumuyla dikkat çeken bu düet, kısa sürede yüksek izleyici sayısına ulaşarak büyük bir başarı yakaladı.