Placebo konseri biletleri 12 Mart’ta satışta

İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Blind Festival kapsamında 4 Ağustos 2024’te KüçükÇiftlik Park’ta İstanbul’daki müzikseverlerle buluşacak. Grubun heyecanla beklenen konser biletleri 12 Mart Salı günü saat 12.00’de Biletinial’da satışa çıkıyor.

Son Güncelleme:
Placebo konseri biletleri 12 Mart’ta satışta

İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Asmalımescit’in alternatif seslere yer vermesiyle tanınan mekanı Blind’ın her yıl düzenlediği Blind Festival kapsamında İstanbul’a geliyor.

Grup 4 Ağustos 2024’te KüçükÇiftlik Park’ta İstanbullu hayranlarının karşısında olacak. Efsane grubun iki yıl aradan sonra, müzik ziyafeti yaşatacağı konserin biletleri 12 Mart Salı günü saat 12.00’de Biletinial’da satışa çıkıyor.

Placebo’nun tüm albümleri İngiltere’deki Billboard listesinde ilk 20’ye girme başarısı gösterirken, dünya genelinde ise 14 milyonun üzerinde satışa ulaştı. Grup yaptıkları müzikle Britpop’a bir ’antitez’ görevi üstlendi ve İngiliz müziğinde güçlü bir değişimin önünü açtı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Rock Müzik Konser
Son Güncelleme:
Ocaklardaki siyah lekeleri alıp götürüyor! Ocağınız ışıl ışıl olacak Ocaklardaki siyah lekeleri alıp götürüyor! Ocağınız ışıl ışıl olacak
Jimmy Carr, İstanbul'da sahne aldı Jimmy Carr, İstanbul'da sahne aldı
Bu ilçeleri ziyaret eden geri dönmek istemiyor! Türkiye'nin en iyi 10 ilçesi Bu ilçeleri ziyaret eden geri dönmek istemiyor! Türkiye'nin en iyi 10 ilçesi
Gülse Birsel açıkladı: O filmin ikincisi geliyor Gülse Birsel açıkladı: O filmin ikincisi geliyor
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi: İşte oy oranları ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi
İmamoğlu mu, Kurum mu? İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları
'Lanetli' Oscar selfiesinin ardından başlarına gelmeyen kalmadı: İşte 10 yılda yaşananlar 'Lanetli' Oscar selfiesinin ardından başlarına gelmeyen kalmadı
Mehmet Şimşek açıkladı: Kira sözleşmesinde yeni dönem! Kira sözleşmesinde yeni dönem!
İlçe milli eğitimden 'cuma namazı' talebi: Müftülük onay verdi İlçe milli eğitimden 'cuma namazı' talebi