İlk Kez Düzenlenen Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Çankaya Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen 1. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri’nin sahipleri edebiyat alanında yazar ve şair Ahmet Telli, müzik alanında genç piyanist Can Çakmur oldu. Ankara MEB Şura Salonu’ndaki törende konuşan Çankaya Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, “Çankaya Cumhuriyet’in kalesi olarak var oldukça Ahmet Say’ın adı da Çankaya’da yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yaptığı ödül törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mesaj gönderdi. Özel, mesajında, “Ahmet Say, Türk müziğinde ve edebiyatında yeri doldurulamayacak bir isim. Dünya müzik literatürüne çok değerli eserler katan bir aydın, sol-sosyalist düşünce için mücadele etmiş bir vatanseverdi. Yetiştirdiği öğrenciler ve bıraktığı eserlerle Türk aydınlanmasına ve müzik kültürüne çok büyük katkılar yapmış bir fikir insanıydı. Bu özel gecede konser verecek dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Seda Kırankaya’ya, jüri üyelerine ve bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve ödül alacak edebiyatçılarımızı ve sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Ahmet Say’ı saygı, sevgi ve özlemle anıyorum” ifadelerini kullandı.

“BU ÖDÜL BELKI TÜRKIYE’NIN EN IYI ÖDÜLLERINDEN BIR TANESI OLACAK”

Say ailesi ve dostları adına açılış konuşması yapan Fahri Özdemir, “Bu ödül belki Türkiye’nin en iyi ödüllerinden bir tanesi olacak. Çünkü Ahmet abi adına yapılan bir ödüldür. Çünkü Ahmet abi adam gibi adamdır” ifadelerini kullandı.

“ÇANKAYA, CUMHURIYET’IN KALESI OLARAK VAR OLDUKÇA AHMET SAY’IN ADI DA ÇANKAYA’DA YAŞAYACAKTIR”

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Ülkesini ve insanlığı çok seven, çok değerli bir ismi, müzik ve edebiyat insanı olan Ahmet Say’ı anmak ve ona vefa borcumuzu ödemek için toplandık. Ahmet Say ülkemizin yetiştirdiği en önemli müzik yazarlarından biriydi ve ‘Ben Türkçeciyim’ diyen kıymetli bir edebiyatçı, eşsiz bir piyanistti. Ama sadece bunlardan ibaret değildi Ahmet Say. İnsan olmanın haysiyetini ömrü boyunca taşıyan birisiydi, onuru için yaşadı. Fikirlerini korkmadan söyledi, düşüncelerinin arkasında dimdik durdu. Yeri geldi hapis yatmaktan çekinmedi, çünkü biliyordu fikirler hapsedilemez. Tüm haksızlıkların ve hukuksuzlukların karşısındaydı. Böylesi doğru bir insan olmanın bedeli neyse onu ödemekten de elbette çekinmedi.

İyi bir aydın olan Ahmet Say aynı zamanda iyi bir babaydı da. Ülkemizin en kıymetli sanatçılarından Fazıl Say’ı yetiştirdi. Ülkesine, insanlığa adanmış bu ömrün kıymetli Ahmet Say’ın hatırası önünde bir kez daha saygıyla, hürmetle eğiliyorum.

Ahmet Say’ın bugün burada adının yaşaması, bizlerin, kişilerin de ötesinde aslında bunun Cumhuriyet değerleriyle, aydınlanma devrimiyle ve Çankaya’nın tarihsel önemi ve sembolleriyle özdeş olmasından ileri gelmektedir. Buradaki hassasiyet ve katkılarından dolayı Fazıl Say’a ayrıca teşekkür ediyorum. Çankaya, Cumhuriyet’in kalesi olarak var oldukça Ahmet Say’ın adı da Çankaya’da yaşayacaktır.”

“ZOR VE KARANLIK GÜNLERDEN GEÇIYORUZ”

Ödüllere layık görülen şair Ahmet Telli ve genç piyanist Can Çakmur’u tebrik eden Güner sözlerine, “Zor ve karanlık günlerden geçiyoruz. Çocuklarımız istismar ediliyor, kadınlar öldürülüyor, yastan bir elbise giymiş gibi dolaşıyoruz kalabalıklar içinde. İnsanlarımız kaygılı biliyorum, biliyoruz, ama bir şey daha biliyoruz, gelecek güzel günler için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz” ifadeleriyle son verdi.

“AHMET SAY MÜCADELECI, OMURGALI, AYDIN GELENEĞIN TEMSILCISIYDI”

Ödül sahiplerine verilen ödül heykelciklerini hazırlayan heykeltıraş Metin Yurdanur da kısa bir konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Telli ve Çakmur’a ödülleri takdim edildi. Telli’ye ödülünü Çankaya Belediye Başkanı Güner tverdi. Telli ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Bu ödülün bence birinci özelliği yarışmacı bir ödül olmayışıdır. Bir hak bilirlik örneği olark bu ödül bütün ödüller içerisindeki seçkin yerini koruyacaktır” dedi. Telli devamında, “Ahmet Say mücadeleci, omurgalı, aydın geleneğin temsilcisiydi. Son örneğiydi demek istemiyorum, onun gibi iyimser olmak istiyorum, ülkem adına” ifadelerini kullandı. Telli ayrıca Arkadaşlık Günleriydi isimli şiir kitabından Arkadaşlık Günleriydi isimli şiirini okudu.

“AHMET SAY IYIMSERLIĞIYLE ÇOK ZOR GÜNLER GEÇIRMIŞTI”

Müzik alanında ödüle layık görülen Çakmur’a ödülünü veren ünlü piyanist ve besteci Fasıl Say, “Hepimiz çok gururluyuz, onur duyduk bu kadar güzel bir şekilde başlamasına. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm emeği geçenlere ve Çankaya Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin muhtemelen en zor günlerine geldiğini belirten Say, “Yıkılmadan durmaya çalıştığımız günler geldi. Ahmet Say iyimserliğiyle çok zor günler geçirmişti, O bir örnektir hepimiz için, ben sadece yetiştirdiği oğlu değil, O çok insanı yetiştirdi, o yüzden onların hepsini burada görmek benim için büyük mutluluk” diye konuştu.

“BİZİM AHMET SAY’IN DEVRİM ÜMİDİNŞ ÖĞRENMEMİZ GEREKİYORDU”

Tarifsiz duygular içinde olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Çakmur, Ahmet Say ile ilk karşılaşmasının 14 yaşındayken olduğunu belirtti. Çakmur sözlerine şöyle devam etti:

“Biz, benim kuşağım umutsuz bir kuşak, umutsuz günlere doğmuş bir kuşağız. 2013 yılında Gezi olaylarının içinde biz Türkiye’nin gerçeklerinin farkına vardık. Bastırıldığımıza ve ezildiğimize, Türkiye’nin ne olduğunun farkına vardık. Bizim Ahmet Say’ın umudunu, neşesini, radikal, devrimci ümidini bizim öğrenmemiz gerekiyordu. İşte Ahmet Say, benim için ve benim kuşağm için ‘Biz de varız’, ‘Biz de geçmişi biliyoruz, geleceğe aynı ümidi taşıyacak üyeleriz’ diyen bir insandı.”

Ödüllerin sahiplerine sunulmasının ardından ünlü piyanist ve besteci Say ile mezzo-soprano Seda Kırankaya konser verdi.

