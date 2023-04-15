Fazıl Say'ın bestelediği Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nın kaydı yapıldı

Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelediği "100. Yıl Marşı"nın kaydı tamamlandı.

Son Güncelleme:
Fazıl Say'ın bestelediği Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nın kaydı yapıldı

Fazıl Say'ın "100. Yıl Marşı"nın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde orkestra şefi Can Okan ve koro şefi İlhan Akyunak yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu ile Genç Koro (Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu) tarafından seslendirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Fazıl Say önderliğinde 230 kişilik dev bir kadro ile Cumhuriyet'e en güzel hediyemizi vereceğiz. Sizlerle paylaşacağımız günü heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AYTEN MUTLU'NUN "VER ELİNİ" ŞİİRİNDEN YOLA ÇIKILDI

Fazıl Say ise Türk halkına 100. Yıl Marşı'nı armağan ettiğini belirtti.

İşin fikir babasının İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu bildiren Say, şunları kaydetti:

"Marş yazmak kolay değil. Özellikle iyi bir şiir bulmak hiç kolay değil. Gelecek vadeden bir şiir bulmak gerekti. Ayten Mutlu'nun 'Ver Elini' şiirini bulduk ve irtibata geçtik. Bu şiirden yola çıkarak bestemi ilerletmek istediğimi söyledim. 30-40 yıl önce yazılmış bir şiir olduğu için ona 'yüzüncü yıl' ve 'Atatürk' konulu eklemeler yapmak gerekti. 'Göğün mavi şimşeği Ata'mın gözlerinde, daha nice nice yüzüncü yıllara' gibi gelecekteki yüzüncü yıllara da umutla baktığımızı gösteren cümleleri ekledik. Şiiri bu şekilde tamamlayarak marş haline getirdim."

Say, bugün söylenen marşların 100 yıllık olduğunu belirterek, "Bir marşın halk tarafından sevilmesi ve söylenmesi on yıllara uzanan bir süreçtir. Kolay değildir. '2023'te tek 100. Yıl Marşı benim olacak' diye de bir şey yok. Pek çok proje olacaktır. Ben içime sinen bir marş besteledim ve bunu da en iyi şartlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize sağladığı imkanlarla gerçekleştirdik. İyi bir kayıt yaptık ve halkımızın da bu marşı seveceğini düşünüyorum" dedi.

Etiketler
Fazıl Say
Son Güncelleme:
Rabia Naz Vatan belgeseli yayımlandı: Yokluk Rabia Naz Vatan belgeseli yayımlandı
Tüm gün tok tutuyor! Bayat ekmekle yapılan 6 lezzetli tarif.. Tüm gün tok tutuyor! Bayat ekmekle yapılan 6 lezzetli tarif..
Koro İstanbul 16 ve 28 Nisan'da İstiklal'de! Koro İstanbul 16 ve 28 Nisan'da İstiklal'de!
Aldığınız baharat sahte veya bayat olabilir! İşte anlamanın 5 yolu Aldığınız baharat sahte veya bayat olabilir! İşte anlamanın 5 yolu
ÇOK OKUNANLAR
Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü! Seçimde Muharrem İnce faktörü!
ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu: Kaçınılmaz! ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu
Seçim ikinci tura kalıyor: Son ankete göre kazanan kim? Son ankete göre kazanan kim?
20 günde 40 kent: Kılıçdaroğlu Seçimden Önceki Pazar İstanbul’da 20 günde 40 kent: Kılıçdaroğlu Seçimden Önceki Pazar İstanbul’da
Milyonlarca emekliye kötü haber: Emekli bayram ikramiyesinde dev kayıp! Bayram ikramiyesinde dev kayıp!