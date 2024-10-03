Altın Portakal’ın Biletleri Kapış Kapış Gidiyor

Bu yıl 61’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Portakal Film Festivali’nde vizyona girecek filmlerin biletleri satışa sunuldu. Online olarak satılan biletler kısa süre içerisinde tükenirken; ek seans ve gişeden satılan biletler AKM’de uzun kuyruklar oluşturdu.

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Altın Portakal’ın Biletleri Kapış Kapış Gidiyor

Sinemaseverlerin heyecanla beklediği 61.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali gösterim takviminin yayınlanmasıyla birlikte satışa çıkan film biletlerine yoğun talep yaşanıyor. Biletix üzerinden satışa açılan birçok filmin ilk gösterim biletlerinin satışı ilk günde tükendi. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği filmler için bilet satışı Atatürk Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Sinemaseverler gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Altın Portakal’ın Biletleri Kapış Kapış Gidiyor - Resim : 1

VATANDAŞLAR İLGİLİ VE HEYECANLI

Gişeden bilet almak için günün erken saatlerinde AKM'ye geldiğini ifade eden Avukat Zeynep Ocak, “Heyecanla Altın Portakal Film Festivali'ni bekliyoruz. Film listemiz kabarık. Gönül ister ki bütün filmleri izleyebilelim ancak kendi programımıza uyan merak ettiğimiz filmleri tercih edeceğiz. Arkadaşlarımla birlikte kalabalık bir grubuz ekip olarak birçok filmi izlemiş olacağız” dedi.

Azize Baturay adlı sinemasever ise “Bu yıl da yoğun bir talep var filmlere. Bazı filmlerin online satışları tükendiği için sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Online bilet alamayanlar içinde buradan bilet temin edilmesi çok iyi bir uygulama. Bu yıl Altın Portakal Film Festivali'nin ne kadar zor şartlarda yapılacağını biliyoruz. O yüzden bu yıl ayrı bir öneme sahip olacak festival. Her şartta böylesine kapsamlı bir festivali gerçekleştirdikleri için emeği geçen herkese ve özellikle başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

BİLETLERE NASIL ULAŞILIR?

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bilet satış noktaları şu şekilde:

Biletix.com (Satışta), Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Bilet Satış Gişesi (3 Ekim Perşembe, 10.00 itibariyle satışta), Migros AVM- (6 Ekim Pazar, 10.00 itibariyle satışta), Cinetime (2. Salon) ÖzdilekPark Antalya Kepez- (6 Ekim Pazar, 10.00 itibariyle satışta)

Kaynak: İHA

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