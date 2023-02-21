Vali Bilgin: Memurlar ve işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak?

Memur ve işçilerin maaşlarını bağışlamasını isteyen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilgin, 'Bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Yani aç kalmayız' dedi.

Son Güncelleme:
Vali Bilgin: Memurlar ve işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, deprem bölgelerine yardım için memur ve işçilerden bir aylık maaşlarını bağışlamasını istedi. Bilgin, “Memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Yani aç kalmayız” ifadelerini kullandı.

İlçedeki koordinasyon merkezinde deprem yardımları hakkında açıklamada bulunan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

“Çağrıda bulunuyorum, özellikle de şunu söylüyorum: Yaşadığımız felaket normal bir felaket değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti halkına şöyle diyorum, diyorum ki: Hepimiz malının yüzde 10’unu bu süreç için bağışlasınlar.

Vatandaşlarımız gönül rızasıyla… 10 liramız varsa 1 lirasını mutlaka sürece bağışlayalım… Hep beraber bu süreci ayağa kaldıralım. 10 liramız 5 liraya düşmesin, 10 liramız 20 lira olsun. Memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Yani aç kalmayız.”

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Düzce depreminde binası yıkılan müteahhit Hamza Cebeci'nin 'başarılı' kariyeri arşivlerden çıktı: "Erdoğan'ın arkadaşı..." Depremde binası yıkılan müteahhit Hamza Cebeci'nin 'başarılı' kariyeri arşivlerden çıktı
Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'la ilgili konuşan kişi imam değil Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'la ilgili konuşan kişi imam değil
Yargı dizisinden bir kötü haber daha.. Seyirciler hüsrana uğradı Yargı dizisinden bir kötü haber daha.. Seyirciler hüsrana uğradı
Hatay'daki depremlerde can kaybı 6'ya yükseldi Hatay'daki depremlerde can kaybı 6'ya yükseldi
Antakya'da çöken Kule Apartmanı’nın müteahhidi, 12 bin lira ceza ödeyip inşaata devam etmiş! Antakya'da çöken apartmanın müteahhidi, 12 bin lira ceza ödeyip inşaata devam etmiş!
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak
Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' Prof. Ahmet Ercan tek tek anlattı, sunucu kendini tutamadı: 'Vay anasını'
Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir' Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir'
Tek tek ortaya çıktı: AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı? AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı?
Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlü isimler Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlüler