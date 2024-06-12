TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı. Yerine Mehmet Demiroğlu atandı.

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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil görevden alınırken yerine Mehmet Demiroğlu atandı. Görevden alma ve atama kararını Basın Danışmanı Ali Genç'in TUSAŞ'tan açıklama şeklinde sosyal medya hesabından yapması dikkat çekti.

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), önemli bir yönetim değişikliği yaşadı. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil görevden alınarak yerine Mehmet Demiroğlu getirildi. Bu değişiklik, TUSAŞ Basın Müşaviri Ali Genç tarafından duyuruldu.

2016 yılından bu yana TUSAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Kotil'in yanı sıra, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan'ın da görevden alındığı bildirildi. Yönetim Kurulu, Kotil ve Bozdoğan'ın yerine yeni isimler belirledi.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Cihad Vardan da Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Vardan, yeni görevi ile TUSAŞ'ta projelerin başında yer alacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim - Resim : 1

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