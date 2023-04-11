Şahan Gökbakar'dan Kerem Kınık'a: Kalk o koltuktan!

Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın fotoğrafını paylaşarak, "Seni unuttum zannetme yarışmayan Kerem" dedi.

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Şahan Gökbakar'dan Kerem Kınık'a: Kalk o koltuktan!

Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la Twitter'da yaşadığı tartışmaların ardından yeni bir paylaşım daha yaptı. Gökbakar, yeni paylaşımında Kınık'ı istifaya çağırarak, "Güzelim Kızılay'ın itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettin. Hala hiç tınlamadan o koltukta oturuyorsun" dedi.

Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Seni unuttum zannetme yarışmayan Kerem. Güzelim Kızılay'ın itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettin. Hala hiç tınlamadan o koltukta oturuyorsun. Seni aday maday da yapmadılar değil mi? Kerem Kızılay senin değil, bizim Kızılayımız. Kalk o koltuktan!"

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