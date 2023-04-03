Necati Özkan: Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasına gerek yoktu

Yazar ve siyasi danışman Necati Özkan, odağında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu 'seccade' tartışmasıyla ilgili olarak "Hiç gereği yokken açıklama yapmak zorunda kaldı. Gereği yoktu çünkü ortada saygısızlık da yoktu, kasıt da" dedi.

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Necati Özkan: Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasına gerek yoktu

Yerel seçimler döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan, yazar ve siyasi danışman Necati Özkan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde çekilmiş fotoğrafının yayınlanması sonrası nefret diline varan eleştirilerde bulunulduğunu söyledi. 

Özkan, Cumhuriyet için kaleme aldığı yazıda "Seçim öncesi tam da aradıkları 'ayrıştırıcı malzemeye' kavuşan AKP'li siyasiler, tabandan tepeye olaya dahil oldu. Birkaç saatte at izi it izine karıştı. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu trol ve botlarla köpürtülen bu sahte kampanyaya karşı, hiç gereği yokken açıklama yapmak zorunda kaldı. Gereği yoktu çünkü ortada saygısızlık da yoktu, kasıt da" ifadesini kullandı.

İslam âlimi Mustafa İslamoğlu'nun "Ne seccadesi yahu! Peygamber kendi mescidinde yıllarca hem kendisi hem sahabesi ayakkabılı-sandaletli namaz kıldı" sözlerine işaret eden Özkan, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'a kadar 'seccade' türü nefret dilinin kullanılacağı ve ötekileştirici kampanyaların yapılacağını göreceğiz. Çünkü iktidarın kullanabileceği yegâne konu kutsallar kaldı. Siyasette trol ve bot hesapların kullanımı bir müddet daha var olmaya devam edecek. Kampanyaların dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve seçmenin korunması için bu gecekondu rejimi değiştirmekten başka çare yok."

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