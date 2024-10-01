Narin Cinayetinde İki Yeni Kişi Ortaya Çıktı! Sürpriz Delil Böyle Bulundu

21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin cinayetinde sır perdesi henüz aralanamadı. Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğüne yönelik araştırmalar sürüyor. Şüpheli isimlerin başında amca Salim Güran ile ağabey Enes Güran yer alıyor.

T24 yazarı Tolga Şardan, Narin cinayetiyle ilgili yeni ulaştığı bilgileri aktardığı bugünkü yazısında, HTS kayıtlarının bu defa farklı bir şekilde analiz edildiğini ve bölgede iki yeni kişinin varlığının tespit edildiğini yazdı.

Yazısının "Sürpriz delil nereden çıktı?" bölümünde HTS kayıtlarıyla ilgili yeni bulguları aktaran Şardan, "Yapılan araştırmalardan birisi belki de en önemlilerinden olanı, zavallı miniğin cansız bedeninin bulunduğu günden öncesine ait şüphelilerin kullandığı cep telefonlarının sinyal bilgileri kuşkusuz. Tek başında delil olmamakla birlikte adli soruşturmaların yön değiştirmesini ya da somutlaştırılmasını sağlayan deliller arasında HTS kayıtlarının incelenmesi ve veri analizi yapılması. Bu çerçevede, savcılık talimatıyla gerek tutuklu gerekse serbest bırakılan tüm şüphelilerin HTS kayıtları soruşturmayı yürüten jandarma tarafından resmi olarak elde edildi ve analize tabi tutuldu. Aldığım bilgiye göre; işte bu aşamadan sonra bu kez farklı bir işlem yapıldı." diye yazdı.

Şardan, yazısını şöyle sürdürdü:

"Olayın yaşandığı bölgede ve yakınlarındaki cep telefonu iletişimini sağlayan üç firmanın baz bilgileri üzerinde “baz verileri üzerinde daraltmış analiz” yapılınca iki yeni kişinin varlığı ortaya çıktı. Bu işlemi şöyle özetlersem daha anlaşılır olacak sanki:

"Ülke genelinde cep telefonları ve internet üzerinden iletişimde servis sağlayıcı hizmetini veren üç firma var bilindiği üzere. Bu üç firmanın da Tavşantepe Köyü’ndeki cep telefonu abonelerinin iletişimini sağlayacak baz istasyonları, yani kuleleri var. Her üç firmaya ait istasyonların kendi içlerinde de belirli görüşme kota sayısı mevcut. Abonenin yaptığı telefon görüşmesi veya internet kullanımı sırasında sinyalleri, kendi servis sağlayıcı firmanın kotasını aşması halinde diğer boş kotaya sahip firmanın baz istasyonuna düşüyor. Böylelikle kendi servis aldığı firmanın yerine diğer şirkete ait baz istasyonunu o an için geçici olarak kullanıyor. Mesela deprem olayları sonrasında yaşanan yoğunluk bu şekilde aşılıyor.

Narin’in katledilmesi olayı sonrasında adli kolluk görevindeki jandarma, savcılık talimatıyla aldığı baz istasyonlarındaki HTS veri kayıtlarını bu kez “daraltma” uygulamasıyla analiz etti. İşte bu analiz sonucunda; olay yerinde olan ancak bugüne kadar kim oldukları bilinmeyen “iki kişi”ye ulaşıldı!

Salim Güran’ın aracında bulunduğu ancak ağabey Enes Güran’la beraber araçtan indirilen ve olayla ilgili oldukları değerlendirilen iki genç, varlıkları yeni tespit edilen iki kişi olmasın? Bu iki genç; iddiaya göre, Narin’in öldürülmesinde görgü tanığı. Ağabey Enes Güran’ın arkadaşları."

Kaynak: T24