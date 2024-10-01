Narin'in Babası Arif Güran O Ayrıntıyı İlk Kez Açıkladı: 'Kızıma Para Vererek Kendine Alıştırmış...'

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül'de bir derenin içerisindeki çuvalda bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümündeki sır perdesi aralanmış değil. Türkiye günlerdir bu korkunç katliamı kimin gerçekleştirdiğini merak ederken, minik Narin'in babası Arif Güran'dan yeni açıklamalar geldi.

BABA GÜRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken, Narin'in babası Arif Güran A Haber'e açıklamalarda bulundu. Arif Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'a 'itirafçı' denmesinin yüreğini acıttığını söyledi ve Nevzat'ın birkaç gün önce Narin'e para vererek kendine alıştırdığını iddia etti.

"ONDAN BAŞKA KİMSE DEĞİL..."

Eşi Yüksel Güran ile oğlu Enes Güran'ın tutuklanmasının ardından ilk kez konuşan baba Arif Güran'ın ilk sözleri "Bizi bitirdiler, Rabbim de onları perişan etsin" oldu.

Narin'in babası Arif Güran ilk olarak şunları söyledi:

"Narin'i Nevzat sakladı. Ne eşim, ne çocuğum hiç kimse ile görüşmedim. İlk günden beri dediğim gibi, eğer bir suçları varsa devlet cezasını verecek yoksa evlerine gelecekler. Nevzat Bahtiyar gidip kızımı saklamış. Ondan başka kimse değil. Jandarmanın gördükleri yer onu söylüyor. O adamın o gün kırmızı araba kapısında değildi. Kızım tepeye çıkmamış. Orada o namussuz o cani olaydan birkaç gün önce kızıma para vererek kendine alıştırmış. Zaten son ifadesinde gelip benim evimden sözde götürmüş."

"NARİN'İ AVLUDAN ARABAYA KOYDU"

Nevzat'ın ahırının iki kapısı olduğunu, birinin evinin kapısına çıktığını birinin ise avlunun içine çıktığını ifade eden Arif Güran, "O namussuz o arabayı getirip kızımı avlunun içinde arabaya koymuş. Ondan başka da kimse değil. Şu an soruşturma var, devletin elinden gelenin fazlasını yapıyor ve zaten bulacaklar" dedi.

"AİLEMİN SUÇU VARSA DEVLET CEZASINI VERSİN"

Askeri üs bölgesindeki kameralara dikkat çeken baba Güran, "Kameralar, benim evimde net bellidir, okulun orası da bellidir, ta ki sakladığı yere kadar bellidir. Allah'ın izniyle çıkacak. Şu an devlet yetkilisinden haber bekliyoruz. Allah hakkımızı bırakmasın. Ailemin suçu varsa devlet cezasını versin" ifadelerini kullandı.

"Cezaevindeki ailemi ziyaret etmedim" diyen Arif Güran, "Devlet her şeyi ortaya çıkaracak. Benim gözümde ailem bana bunu yapmaz ama devletin delil ve ispatına ben bir şey diyemem. Benim ailem niye bana öyle yapsın? Bu namussuzun çırpınması böyle iftiralarla bizi böyle sindirmeye çalışıyor. Dimdik ayakta kalacağız" dedi.

"BUNUN NERESİ İTİRAFÇI?"

Tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerine değinen baba Arif Güran, "Çelişkileri ortada, fakir rolü oynuyor. Bu insan canidir, bu insan her akşam yanıma geliyor çay içiyoruz, namaz kılıyoruz eğer o kadar kalbinde bir şey varsa bana derdi. Bir de itirafçı diyorlar, Allah'tan korkmuyor musunuz? Tüm televizyonlarda itirafçı diyor, kızım bulunduktan sonra o vahşi yakalandı, o kaçtığı için devlet boğazından tuttu. Neresi bunun itirafçı?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: A Haber