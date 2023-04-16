Mülakatlardan hafızalara kazınanlar: Recep Tayyip Sever sonuncu sıradan birinciliğe böyle yükseldi

Öztürk, bugünkü yazısında, "Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) uygulaması getirildi. Kişi, aldığı puana göre tercihi de dikkate alınıp kamuya yerleştiriliyordu. AKP, kendilerine yakın isimlerin kamuya girebilmesi için 'Mülakat' icat etti. Siz yazılı sınavda ne kadar yüksek puan alırsanız alın, mülakatta eleniyorsunuz. Bakanlıkta oluşturulan “Mülakat Komisyonu”na liste veriliyor. Burada kimin kazanacağı, kimin eleneceği de yer alıyor. Sınavda en yüksek puanı alan elenirken, bakıyorsunuz en düşük puan alan kişi birinci yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Sever isimli kişinin mülakatla nasıl sonuncu sıradan birinci sıraya yükseldiğini şöyle anlattı:

Torpil bazen kişinin adı, soyadıyla da ilgili olabiliyor. “Bu kadar da olmaz” diyeceksiniz. O zaman belgelerle bunu anlatayım. Bir genel müdürlük, değişik illerde görevlendirilmek üzere mühendis alacaktı. İstanbul'a da bir mühendis alımı planlandı.

KPSS puanı 76.14916 olan Seda Kırtay, 75.5914 puan olan Oğuzhan Dağcı, 73.97433 puanı olan Ahmet Ferhun Irmak ve 71.71702 puanı olan Recep Tayyip Sever'in mülakata alınması uygun bulundu. 5 kişiden oluşan komisyon, adı hem Recep hem Tayyip olan ve üstelik de soyadı Sever olan mühendisi birinci yapmazsalar başlarının sıkıntıya girebileceğini düşünmüş olacaklar ki onlar da gereğini yapıyor, mülakata çağrılanlar arasında en düşük puanlı olan Recep Tayyip Sever'e mülakat ortalama puanı olarak 88 veriyor ve onun başarı puanını 79.85851'e yükseltip birinci yapıyorlar.

KPSS'de 76.14916 puan alan ve adaylar içinde en yüksek puanlı olan mühendis Seda Kırtay'ı merak etmişsinizdir. Seda Hanım'a mülakatta en düşük puan olan 72 verildi. Böylece başarı puanı 74.07458'e indirildi ve üçüncü yapıldı. Sınavda üçüncü olan Ahmet Ferhun Irmak'a ise mülakatta 74 puan verildi ve sıralamada üçüncülükten dördüncülüğe indirildi.

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