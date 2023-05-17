Muhalefet farkı nasıl kapatmayı planlıyor?

Türkiye, ilk kez deneyimleyeceği cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için 28 Mayıs’ta bir kez daha sandık başına gidecek. İkinci tur kampanyası üzerinde çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefinde, yarışı önde tamamlayıp, 2018’deki oylarının üstüne çıkarmak var.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre iktidar kanadının 'terör söylemi' üzerinden hedef aldığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise kampanyasını, milliyetçi seçmeni ikna üzerine kurması planlanıyor. İlk turda hayal kırıklığı yaşayan seçmenini yeniden sandığa gitmesi için ikna etmek zorunda olan Millet İttifakı cephesinde ayrıca, sandığa gitmeyen veya geçersiz oy kullanan seçmenle farkı kapama hesabı yapılıyor.

İkinci tura odaklanan muhalefet cephesinde, seçim sonucuna ilişkin iç tartışmalar ise ikinci tur sonrasına ertelenmiş görünüyor.

Seçim sonuçlarının ardından Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tur için kurmaylarıyla kapsamlı toplantılar yapıyor.

İMAMOĞLU, KAFTANCIOĞLU VE YÜKSEL, KAMPANYA EKİBİNDE

Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak seçim gecesi veri akışını sağlayamadığı ve süreci yönetemediği gerekçesiyle bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.

14 Mayıs seçimlerinin seçim kampanyasını 'profesyonel' bir ekiple yürüten Kılıçdaroğlu, strateji değiştirdi ve parti kadrolarıyla kampanyayı yürütme kararı aldı.

Bu çerçevede 2019 seçimlerinin kazanılmasında önemli rol oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanyada etkin görev alması kararlaştırılırken, seçim güvenliği de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na emanet edilecek.

Eski Kağıthane İlçe Başkanı ve İstanbul’da 2. Bölgeden aday olup seçilemeyen Mehmet Ali Yüksel’i 'Siyasi İşler ve Seçim Propagandası' konusunda başdanışman olarak görevlendirdi.

MİLLİYETÇİ SEÇMENİ İKNA STRATEJİSİ

Kampanya ekibini yenileyen Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’la arasındaki oy farkını kapatıp, öne geçmek için zorlu bir süreci aşması gerekecek.

İlk tur seçimde hayal kırıklığına uğrayan Millet İttifakı seçmenini ve Kürt seçmeni yeniden sandık başına götürmek için motive etmesi gerekecek. Ayrıca, iki adaya oy vermeyen ve Sinan Oğan’ı tercih eden seçmeni de ikna etmek zorunda.

CHP, istenilen sonucun alınmamasında en önemli etken olarak Cumhur İttifakı’nın, Yeşil Sol Parti işbirliği nedeniyle “terörle işbirliği yapıyorlar” algısı olduğunu düşünüyor. Bu konuda daha net ve güvenlik kaygısını giderici söylemlerin ön plana çıkarılması görüşü dile getiriliyor.

Erdoğan’ın seçimi kazanması veya fark atması halinde, muhalif seçmenin ağır baskılarla karşı karşıya kalabileceği vurgusu da öne çıkarılacak.

İlk turda seçimin kazanılamamasının bir nedeni olarak da İYİ Parti ve muhafazakar seçmenin destek vermemesi görülüyor. Bu nedenle de Kılıçdaroğlu’nun önceliği milliyetçi seçmeni ikna etmek olacak. Ancak, Kılıçdaroğlu’nun kendisine en büyük desteği veren Kürt seçmeni yeniden sandığa götürmek için de denge kurması gerektiğine işaret ediliyor.

OĞAN'LA GÖRÜŞME OLABİLİR

Kılçdaroğlu seçim gecesi Sinan Oğan’ı arayarak aldığı oy nedeniyle de kutlamıştı. Oğan’a giden oyları çekebilmek için Kılıçdaroğlu’nun görüşme yapabileceği de kulislere yansımıştı.

Her iki adayla da görüşmeye açık kapı bırakan ancak terörle mesafe ve göçmen politikası olmak üzere 'kırmızı çizgilerinin' kabulü koşulunu getiren Oğan’la görüşme konusunda ise henüz netleşmiş bir program yok. Ancak kulislerde kısa süre içinde bu görüşmenin olabileceği ifade ediliyor.

'OĞAN'A GİDEN YÜZDE 70'LİK OY ALINABİLİR'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yakın kurmay ekibiyle ikinci tur stratejisi çalışıyor. Partide yapılan ilk analizlerde Sinan Oğan’a oy verenlerin yüzde 70’inin protesto oyları olduğu tespiti yapıldı. Oy farkının kapatılabilmesi için Oğan’a giden oyların Kılıçdaroğlu’na yöneltilmesi, sandığa gitmeyen yaklaşık 8,5 milyon seçmenin bir bölümünün sandığa gidişin sağlanması ve 1 milyon 200 bin civarındaki geçersiz oyun ikinci turda azalmasıyla farkın kapatılıp seçimin kazanılabileceği hesabı yapıldı.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin istenilen oyun alınamamasında, 'evdeki, köydeki' seçmene ulaşılamamasını gösterdi. Sokakta değişim iradesini gördüklerini, ancak AKP’nin sosyal iletişimi az olan “evdeki” ve kırsaldaki seçmene daha çok ulaştığının görüldüğünü belirten Şahin, kamuoyu anketlerinin de yanıltıcı sonuç verdiğine işaret etti. İttifak partileri olarak kampanyaya güçlü destek vereceklerini belirten Şahin şu görüşleri dile getirdi:

"Yüzde 12’lik sandığa gitmeyen kimler, onları çıkarıyoruz. Buna göre bir kampanya yürütüp o insanları sandığa getirmeye çalışacağız. Çünkü yeni seçmen kazanmak zorundayız. İkinci turda sadece iki adaylı yarış olacağı için oy pusulalarındaki hataların da düşeceğini hesaplıyoruz. Amacımız tüm gücümüzle eksikleri tamamlayıp, öne geçmek. Bizim ulaşılamayan kitleye nasıl ulaşırız, farkı nasıl kapatırız buna bakmak gerekiyor."

İYİ PARTİ: 'İKİNCİ TURDA DAHA ÇOK BU SEÇMENE YÖNELMEMİZ GEREKİYOR'

Hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçiminden istediği sonucu alamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yarın kurmaylarıyla ikinci tur stratejisini ele alacak.

İYİ Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına tepki gösteren bir grup partili seçmenin oy vermediği ve Sinan Oğan’ı tercih ettiğine dikkat çekiliyor. Oğan’la temas kurabileceği, ancak seçmeninin blok olarak hareket etmeyeceği değerlendirmesi yapılıyor.

Akşener’in adaylık belirleme sürecinde masadan kalkıp, tekrar oturmasının güven kırılmasına yol açtığı, kampanya sürecinde de seçmenini ikna edemediğine dikkat çekiliyor.

Bir parti yöneticisi, Kılıçdaroğlu’nun adaylına parti tabanından itirazlar konusunda uyarıları yaptıklarına dikkat çekerek, “Kampanya sürecinde ise bunları geride bırakıp Kılıçdaroğlu için oy istedik. Ama anlaşılan bu tabanı yeterince ikna edememiş. İkinci turda daha çok bu seçmene yönelmemiz gerekiyor” görüşünü dile getirdi.