Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat eleştirilerine yanıt: Okuyarak eleştirsinler!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gerçekleştirilen AKP Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin özel sektördeki öğretmenler için taban maaş uygulamasının yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Tekin, “Özel okul temsilcileriyle bu konu hakkında görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarf ediyoruz” dedi.

Bir gazetecinin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı yeni müfredatın onaylanması sonrası eğitim sendikaları tarafından yapılan eleştirileri hatırlatması üzerine Bakan Tekin, “Kendilerine okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum” cevabını verdi.

“ÇOCUKLARIMIZ YAZ AYLARINI TATİL YAPARAK GEÇİRSİN”

Okulların kapanmasının ardından yaz dönemi için öğrenci ve velilere tavsiyelerde de bulunan Bakan Tekin, “Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsin. Okul ve ders dışında okuyarak, sosyal ve sanatsal aktivitelerle ve ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum. Velilerden de çocuklarını, öğrencilerimizi bu şekilde yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu da eğitimin bir parçası" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA