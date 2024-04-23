Milli Eğitim Bakanı Tekin'den '23 Nisan' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, “Bu bayram, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından millî bağımsızlığımızı hiç unutmamanız ve ilelebet sahip çıkmanız için sizlere emanet edildi. Geleceğinizin teminatı olan bu emaneti yüreğinizde gururla taşıyın” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den '23 Nisan' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tekin’in kutlama mesajı şöyle:

“Sevgili Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Bu bayram, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından millî bağımsızlığımızı hiç unutmamanız ve ilelebet sahip çıkmanız için sizlere emanet edildi. Geleceğinizin teminatı olan bu emaneti yüreğinizde gururla taşıyın. İnanıyorum ki; devralmakta olduğunuz binlerce yıllık tecrübeyle şekil almış kültürel mirası geleceğe uzanan bilimsel ve teknolojik kazanımlarımızla bir cevhere dönüştüreceksiniz. Türkiye Yüzyılı'nın ufkunda güvenle yürüyecek, nice 23 Nisanlar kutlayacaksınız. Sizler müreffeh bir geleceğe hazırlanırken her daim yanınızda yer alacağız.”

Kaynak: ANKA

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